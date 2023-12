Giacomo Bocchio: ‘El Gran Chef Famosos’, el amor, la fe en Cristo y dejar un legado culinario en su nuevo libro

Giacomo Bocchio revela los secretos de su relación con Brenda Dávila, a quien le propuso matrimonio en una romántica velada. (Entrevista: Richard Gomero. Cámara: Paula Elizalde)

Para Giacomo Bocchio, la cocina, la dedicación y la fe son los pilares de su vida y de su éxito. El chef peruano, que se hizo conocido por su participación en el reality ‘El Gran Chef Famosos’, cuenta, en una entrevista con Infobae Perú, cómo fue su 2023, con un año lleno de retos, aprendizajes y bendiciones.

El docente en historia de la gastronomía no solo demuestra su talento culinario en el programa, sino también carisma y humildad. Su historia personal, marcada por la superación de obstáculos, toma de grandes decisiones y la confianza en Dios, inspiró a muchos televidentes.

En la charla nos revela los detalles de su próxima boda con Brenda Dávila, la mujer que le robó el corazón y con quien comparte su pasión. Este diciembre le propuso matrimonio en una tierna pedida de mano.

Giacomo Bocchio: el amor, la fe en Cristo, 'El Gran Chef Famosos' y dejar un legado culinario en su nuevo libro. | Infobae Perú/Paula Elizalde

Además, ha estado trabajando en un nuevo libro, el cual es un recetario titulado “Eleva tu juego culinario”, una muestra de su filosofía de cocina, que se basa en entender los conceptos fundamentales de la gastronomía, más que en seguir recetas al pie de la letra.

Giacomo Bocchio no se deja llevar por el show

El chef tacneño causó revuelo al ser convocado como jurado de la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, en el mes de mayo. Para él, ser parte de este reality, que se ha convertido en uno de los más vistos del año, le hizo perder el “anonimato”.

“Eso es algo que me ha impactado en gran manera. Salir a la calle actualmente es sentir que te conocen. Que te reconozcan en la calle tiene un lado lindo, pero también un lado un poquito tensional. Porque tienes que estar saludando y con una sonrisa en todo momento. Y somos humanos, también tenemos altas y bajas. No es una queja”, manifestó.

“Mi vida está en un proceso de ordenarse, categóricamente, y esto ha ayudado a alinear. Estoy muy agradecido con el señor, yo soy cristiano. Estoy agradecido con él por todas las cosas que va poniendo frente a mi camino”, agregó.

Giacomo Bocchio asegura que 'El Gran Chef Famosos' lo ayudó a salir del anonimato. | Infobae Perú/Paula Elizalde

Giacomo Bocchio no se deja llevar por las carcajadas frente a cámaras ni por las “payasadas”, como él lo define. Él se muestra tal como es: un cocinero profesional, con oficio y ganas de enseñar. Su objetivo es impactar en la gente joven y mostrarles una manera de vivir y de querer su profesión. Si en medio de eso se vacila y se ríe, en buena hora, pero si tiene que ponerse a hacer cositas, bailecitos, eso no va a pasar.

“Soy un cocinero profesional que me han contratado para calificar platos y para dar algunos consejos. Si alguien quiere jugar de más y tal, otros miembros del jurado que lo hagan, y muy bacán. No lo juzgo, pero yo no hago payasadas. Lo que hago es mostrarme y procurar mostrar eso, profesionalismo”, resaltó.

También, menciona que no le afecta los comentarios negativos de la minoría, cuando muchos lo valoran por su trabajo. “Hablas de una minoría de comentarios, cuando la gran mayoría, y esto es algo que podemos ir a los números fácilmente, van, por otro lado. Como: ‘me gusta como enseña’, con eso me quedo yo”, destacó.

El chef peruano habló del gran cambio en su vida que le generó participar en el reality de Latina y respondió a las críticas sobre su personalidad frente a cámaras. (Entrevista: Richard Gomero. Cámara: Paula Elizalde)

El amor por su familia y vida en pareja

Más allá de las cámaras, Giacomo Bocchio es un hombre que disfruta de las cosas simples de la vida, como estar con su familia, comer con su pareja y compartir su pasión por la cocina. Al hablar del amor, mostró su lado más humano y cercano.

“Estoy bendecido con que mi equipo de trabajo esté liderado por mi novia, Brenda. Desde hace poco estoy trabajando nuevamente con mi hermana, como mi representante, Francesca Bocchio. Me hace sentir muy bendecido porque son dos mujeres que amo, que quiero muchísimo y que me acompañan y me ayudan a tomar decisiones”, expresó.

Con Brenda Dávila, su pareja, el chef tiene una relación basada en la amistad, la diversión, el respeto y la admiración. Ambos se complementan en la cocina y aprenden el uno del otro. También comparten su fe cristiana, que los ayuda, según comentan, a tener una visión clara de “lo que está bien y lo que está mal”.

Giacomo Bocchio planea casarse en el 2024 con Brenda Dávila, su pareja. | Infobae Perú/Paula Elizalde

“Queremos seguir comunicando información gastronómica, abrir una escuela de cocina junto a mis socios, que beneficie a la sociedad. Hoy en día muchas escuelas están siendo muy beneficiadas ellas, y están dando poco beneficio a la sociedad. Queremos sacar más libros de cocina, que el canal de YouTube crezca aún más”, dijo, agregando que uno sus mayores desafíos es abrir un restaurante.

¿Cuándo se casa Giacomo Bocchio?

Giacomo se mostró muy orgulloso y feliz de ver a Brenda reemplazarlo en televisión, cuando él tuvo que ausentarse por motivos personales. La felicitó por su gran desempeño y la elogió como una gran profesional de la cocina y de la pastelería.

También contó que le pidió la mano a su novia, luego de siete años de relación, y que esperan casarse pronto, apenas tengan un descanso de las grabaciones de ‘El Gran Chef: Famosos’. Su boda será sencilla y con la gente más cercana a ellos, sin buscar ostentar nada.

Brenda Dávila, novia de Giacomo Bocchio, fue invitada como jurado en El Gran Chef Famosos. Latina TV/ IG

“Grabamos de lunes a viernes, y hay un día que grabamos doble para poder tener un poquito de días libres para Navidad. No somos gente que busca ostentar nada, estamos haciendo esto como un compromiso público, pero lo vamos a hacer con la gente más cercana a nosotros, con la gente que sabemos que nos quiere”, finalizó.

Un recetario como el abc de todo cocinero

Giacomo Bocchio nos contó cómo nació este proyecto, que tiene su origen en su exitoso canal de YouTube, donde comparte sus preparaciones, sus trucos y sus consejos con miles de personas.

Confiesa que nunca ha sido su intención entregar recetas, sino asesorías. Considera que este es un universo gigante y en constante expansión, que se puede encontrar en cualquier parte, desde las redes sociales hasta las tradiciones de las abuelas. Por eso, él se enfoca en el concepto culinario, para que el cocinero amateur, que prepara por amor, entienda los principios básicos de manera intuitiva.

“No hay necesidad de memorizar esa receta cuando uno domina el los conceptos básicos culinarios. Esos se aplican para cualquier forma de cocinar. Fundamental para que un cocinero tenga éxito”, mencionó.

El reconocido chef y jurado de “El gran chef: famosos” reveló que su nuevo recetario no lo tiene satisfecho. Planea publicar un libro sobre historia para rescatar el legado gastronómico del país. (Entrevista: Richard Gomero. Cámara: Paula Elizalde)

Asimismo, dijo que quiere dejar un legado de su oficio, que es más que un trabajo, es una forma de vida. Por eso, tiene en mente escribir un par de libros más. Uno de ellos sería sobre la historia de la gastronomía, una materia que él domina y enseña.

“Soy profesor de historia de la gastronomía, me he formado para eso. (...) Habrá más libros, es más, puedo sacar 4 recetarios de mi canal de YouTube. No están impresas aún. Me gustaría sacar un libro que hable sobre la cocina tacneña y otra de lo que más me gusta, que abarque diferentes áreas”, finalizó.