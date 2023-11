Giacomo Bocchio vuelve a reprender a Fiorella Cayo en ‘El Gran Chef Famosos’: “No sé cómo has llegado hasta acá”

El Gran Chef Famosos: Giacomo Bocchio reta nuevamente a Fiorella Cayo. Latina TV.

Fiorella Cayo fue, una vez más, reprendida por el jurado Giacomo Bocchio en la última gala, del sábado 25 de noviembre, de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ por su poco cuidado para cocinar con altas temperaturas.

El chef tacneño no se pudo contenerse y reprendió a la actriz cuando le tocaba calificar su primer platillo de comida. Señaló que hasta el momento no entiende como está a poco de llegar a la semana final de la competencia, con el descuido que tiene en sus preparaciones y el poco talento que demuestra para la cocina.

“Esta es mi parte de hablarte a ti como un cocinero profesional y decirte que estas equivocada que estás trabajando de una manera alborotada con cosas muy caliente, nuevamente te lo estoy diciendo. Somos tres jurados, pero categóricamente te digo ‘no sé como has llegado hasta acá’, lo siento”, fueron las fuertes palabras del jurado.

De inmediato, el conductor José Peláez, sus compañeros Mónica Zevallos y Christian Ysla salieron en defensa la integrante de ‘Torbellino’, señalando que si ella está en esa etapa de la competencia es por su esfuerzo y dedicación.

Resulta que en la edición del sábado 25 de noviembre, los participantes de la gala 11 tenían que preparar dos platillos que pertenecen a la comida japonesa, el primero fue tempura de langostinos y el segundo fue Omurice (un omelette con arroz).

En la primera parte de programa tuvieron que preparar la harina de la tempura y freír los langostinos, Fiorella Cayo no había preparado antes este plato y tuvo muchos problemas para conseguir la masa de fritura y luego la cocción. Agregado a ello, presentó un plato con mucho aceite y no llegó a preparar la salsa para los langostinos.

Giacomo Bocchio reta nuevamente a Fiorella Cayo en El Gran Chef Famosos. Latina TV.

Giacomo Bocchio y su primera llamada de atención a Fiorella Cayo

Como se recuerda, no es la primera vez que Giacomo Bocchio le llama la atención a Fiorella Cayo por ser descuidada al momento de preparar sus platos, que implican usar aceite caliente. En una gala anterior, Giacomo Bocchio alzó la voz y reprendió su imprudencia y negligencia al momento de manipular aceite caliente.

“Se te dijo que no tires las cosas al aceite y las tiraste la primera vez... Eso es muy peligroso, porque no solo te puedes quemar tú, sino que puedes quemar a los camarógrafos que están a tu alrededor. Hay aceite en el piso, por todos lados”, dijo en un inicio.

“Realmente ha salpicado aceite caliente por todos lados. Te pido por favor, que sea la última vez que, por el apuro de la competencia, no midas las consecuencias para las personas que están alrededor tuyo”, expresó bastante molesto.

La actriz nacional reconoció que el chef tenía razón y prometió tener más cuidado con el aceite caliente. “Toda la razón. Gracias”, dijo y luego derramó algunas lágrimas de impotencia.

Giacomo Bocchio llamó la atención a Fiorella Cayo en 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV

Usuarios no están de acuerdo con desempeño de Fiorella Cayo

Los seguidores de ‘El Gran Chef Famosos’ usaron las redes sociales del canal y del programa para aprobar los comentarios de Giacomo Bocchio y señalar que tiene totalmente la razón con respecto al desempeño de Fiorella.

“Giacomo no la aguanta, pero intenta disimular...”, “Se lo tenía que decir, lo tenía atravesado”, “Muchos lo pensamos, pero Giacomo lo dijo”, “Lo peor es que en vez de quedarse callada y aceptar el comentario responde con un bueno, como diciendo no me importa... al menos Giacomo ya demostró que él es el que no la salva”, escribieron algunos.

Por otro lado, otros cibernautas indicaron que son los propios jurados y la producción de Latina TV responsables que Fiorella Cayo aún permanezca en la competencia de cocina.

“O sea, no sabe, ¿cómo ha llegado hasta ahí?.... ¡Cuando son ellos quienes la mantienen en el programa!”, “Pero nunca lo hace bien. La verdad no es hate a ella, pero no se merece que este en este nivel con tanto error que siempre comete. Espero que el rumor no sea cierto”, detallaron.