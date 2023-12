Ale Fuller aún no devuelve el dinero que Francesco Balbi puso para comprar departamento, afirma Magaly Medina

Magaly Medina revela detalle del fin del romance de Ale Fuller. | ATV

Alessandra Fuller enfrenta repercusiones luego de ser vista en un momento íntimo con Renato Rossini Jr., en el departamento que ella compró junto a su expareja Francesco Balbi. La presentadora de televisión Magaly Medina ha cuestionado públicamente a la actriz, indicando que aún no ha reembolsado el dinero a su exnovio por su aporte en la compra de dicha propiedad. Medina sostiene que, al igual que se devuelve un anillo de compromiso tras una separación, debería devolverse un inmueble adquirido en conjunto.

Como contexto adicional, Medina se expresó sobre las recientes declaraciones de Fuller, indicando que una fuente cercana a Balbi le informó que la inversión realizada por él en el departamento todavía no ha sido compensada.

“Dice que la casa es solo de ella, que ella se la ha comprado. Bueno, fuentes bien cercanas a tu exnovio, gente de la que yo no puedo dudar, que están bien informadas, no te voy a decir los nombres, cuando hablo, yo hablo con base. Me dicen que la plata que el novio puso para comprar ese departamento, aún no le ha sido devuelta. O sea, que el departamento solo tuyo no es”, citó Medina.

Ale Fuller y Renato Rossini pasan la noche juntos. | ATV

Medina consideró que el departamento todavía pertenece, en parte, a su expareja Francesco Balbi, quien no habría recibido aún la devolución de su inversión en el inmueble. “Se supone que así como uno devuelve el anillo, si no te casas, también devuelvas el depa. Incluso cuando te han regalado cosas en una boda frustrada, lo devuelves porque no habrá boda”, agregó.

¿Qué pasó entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr.?

Medina abordó la naturaleza del encuentro entre la actriz y el hijo del actor Renato Rossini, sugiriendo que habría pasado algo más que un simple beso. “Ella estaba con un vaso de trago en la mano en la venta, él se acerca con confianza para chaparla... Estaban los dos solos en un departamento donde ella ahora vive sola, al amigo que los acompañó le dieron forata”, señaló Medina.

“Se quedan los solos, hasta las 7: 15 a.m. Él, en ningún momento, ha negado que algo haya pasado, no ha negado. Él ha dicho ‘lo que se ve no se pregunta’. Ahora, que a él le falte caballerosidad, no es nuestro problema”, refirió la popular ‘Urraca’.

Después de ir a una fiesta juntos, Renato Rossini Jr. y Ale Fuller se fueron al departamento de la actriz | Captura/ATV

Días atrás, Fuller dio explicaciones de lo ocurrido con Renato Rossini Jr. en su departamento. Según indicó, la información difundida en ‘Magaly TV La Firme’ fue sacada de contexto: “A Renato recién lo estoy conociendo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que se ve en televisión no le hace justicia a la realidad. La información se puede tergiversar. Yo retrocedo. Tanto Renato como yo sabemos lo que pasó, se ha sacado de contexto (…) Lo que se está mostrando no es verdadero”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

¿A quién pertenece el departamento donde vive Ale Fuller?

Alejandra Fuller y Francesco Balbi terminaron recientemente su relación, después de tener planes de matrimonio. Según revelaciones de la periodista Magaly Medina en su programa del pasado 5 de noviembre, Fuller fue vista con Renato Rossini Jr. en un departamento comprado inicialmente por Balbi, supuestamente para la vida en común que planeaban los exnovios.

En detalle, Medina comentó que el departamento fue adquirido por Balbi con la intención de que fuera el hogar matrimonial. Asimismo, indicó que el abogado se había mudado del domicilio en septiembre y que, aparentemente, lo dejó a disposición de Fuller. Magaly Medina hizo énfasis en su cercanía a la familia de Balbi y mencionó que, pese a la amistad, desconoce las causas del término de la relación entre el abogado y la modelo.

Ale Fuller y Francesco Balbi rompieron su compromiso. Instagram/@alefuller

La propiedad del departamento ha generado especulaciones, y la presentadora planteó si podría haber sido un regalo de Balbi para Fuller o si ella eventualmente se hará cargo del mismo.

“Este es el departamento, hemos estado averiguando que lo compraron ambos para vivir juntos cuando se casaran. Incluso empezaron a vivir ahí antes de casarse; este iba a ser su hogar de recién casados. Se lo compraron y planeaban casarse en noviembre”, dijo la conductora.