“Retiro AFP tendrá que esperar hasta marzo”, afirma congresista José Luna Gálvez

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) no podrán efectuar el séptimo retiro de las AFP. Este viernes 15 de diciembre culmina el periodo de la actual legislatura y los miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera rechazaron, a través de una votación, la iniciativa para debatir acerca del desembolso extraordinario.

Por supuesto, las críticas hacia los congresistas no se hicieron esperar y pronto la ciudadanía mostró su rechazo ante el accionar de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular. Diversos miembros de la mesa de trabajo se han pronunciado al respecto, incluyendo a César Revilla, presidente de dicha comisión.

Debate se reanudaría en marzo

El parlamentario de Podemos Perú, José Luna Gálvez, lamentó la decisión de la mesa de Economía y aseguró que trató de conseguir que se debatiera el retiro por todos los medios posibles. Asimismo, anunció que tendrán que esperar hasta marzo para volver a plantear el debate, pues el final de la legislatura está cerca y tendría que existir una solicitud de ampliación para el periodo legislativo.

“He tratado por todo lo posible que la Comisión separe el tema para que lo podamos debatir, pero hemos perdido por apenas un voto. Así como van las cosas debo decir que probablemente el tema será puesto en discusión recién en marzo del próximo año. Es decir, en el próximo periodo. Quería debatir el retiro de las 4 UIT, pues los afiliados a las AFP están endeudados y teníamos la esperanza de hacer que ellos pudiesen pagar las cuentas”, indicó el legislador Luna Gálvez, miembro a favor del séptimo retiro, para Latina.

Revilla explica su huida del Congreso

El presidente de la mesa de trabajo, César Revilla, se retiró de la sesión de forma atípica: para evadir las consultas de los periodistas respecto al retiro, no tuvo mejor idea que salir por la puerta trasera del Congreso, treparse a un taxi y huir de los profesionales de prensa mientras que los transeúntes le mostraban su rechazo a través de insultos. Sobre esta situación, el parlamentario de Fuerza Popular señaló que tuvo que asistir rápidamente a un tema familiar, por lo que no dispuso de tiempo para brindar declaraciones.

Pese a haber votado en contra de debatir el retiro, el congresista mencionó que está a favor que los aportantes puedan usar su propio dinero y realicen un retiro. “Yo quiero ayudar a sacar un sistema de reforma de pensiones que sea acorde, que ofrezca una pensión mínima para todos. Creo que la gente tiene derecho a usar su plata, quiero que haya un retiro, pero no todos tienen AFP. El mototaxista, el taxista, el que no tiene AFP… eso me preocupa a mí. Y en ese sentido, yo tengo que ser responsable como presidente de la comisión, aunque de todas formas he dejado que se vote”, mencionó.