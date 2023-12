Magaly Medina se burló de disculpas de Vanessa López por agresión a sus paparazzi: “¿Lo buscó en Google o qué?”

Magaly Medina se burló de comunicado de Vanessa López por agresión a sus paparazzi. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En la edición del 14 de diciembre de “Magaly TV La Firme”, su conductora Magaly Medina comenzó el programa abordando el comportamiento de Vanessa López y sus acompañantes en las inmediaciones de una discoteca de Barranco, quienes dirigieron humillaciones e insultos racistas a uno de los reporteros del programa.

Te puede interesar: Vanessa López ataca y lanza insultos racistas contra reporteros de ‘Magaly TV La Firme’: “Serrano de...”

En respuesta a lo sucedido, la figura de ATV, dedicó los minutos iniciales para comentar sobre el incidente de su equipo con la ex de ‘Tomate ‘Barraza, y advirtió que López no identificó al periodista del programa, confundiéndolo con un curioso que buscaba vender las imágenes a algún medio, y le propuso dinero a cambio de eliminar el material grabado.

“Ellos no necesitan el dinero que está desubicada, les quiso tirar en plena calle, no, ellos acá ganan un sueldo, ellos no necesitan de la plata de nadie, les tiró 50 soles de una manera tan humillante, ellos trabajan honradamente, no le están robando a nadie”, dijo en un inicio la conductora de Magaly TV La Firme este 13 de diciembre.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina se burla de comunicado de Vanessa López

En la misma línea, Magaly Medina comentó sobre el comunicado que Vanessa López, anterior participante de “La Casa de Magaly”, publicó en sus redes sociales, en el que ofrecía disculpas a los paparazzi por las expresiones racistas utilizadas en contra de los trabajadores de Magaly TV La Firme.

Te puede interesar: Vanessa López se disculpa por su racismo contra reporteros de Magaly Medina: “Asumo las consecuencias”

No obstante, Medina restó seriedad al pedido de disculpas y rechazó la acusación de que sus reporteros hubieran invadido la privacidad de López.“Cuál privacidad, estabas en la vía pública, en la calle, botada de una discoteca, no tienes privacidad, no nos hemos metido adentro de la discoteca, estábamos en la calle y tu privacidad no está expuesta...”, aseveró.

Por último, la figura de ATV ironizó acerca de la última parte de las declaraciones de expareja de Carlos Barraza, en la que admite que fue incorrecto utilizar un gentilicio como insulto. “¿Lo buscó en Google o qué? jajaja o mandó a alguien a que se lo escriba...”, dijo la conductora en medio de las risas.

(Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué dice Vanessa López en su comunicado en redes sociales?

Hace poco, la modelo Vanessa López recurrió a su cuenta de Instagram, este 13 de diciembre, para manifestar su pesar por los acontecimientos recientes con los trabajadores de Magaly TV La Firme, aclarando que no pretendía mostrar desprecio, a pesar de que su comportamiento diera una impresión diferente.

Te puede interesar: Samantha Batallanos revela detalles de la personalidad de Jonathan Maicelo y abogado detalla próximos pasos en su denuncia

Como se recuerda, la exchica reality profirió varios insultos racistas: “Qué chuc... ¿Te están pagando? Te pago el triple si quieres, ¿Cuánto quieres? Serrano de mierd... cholo”, le gritó a uno de los reporteros. Ante ello, Vanessa se disculpó. “Por desgracia, me apena tener que justificar por este medio las inapropiadas frases racistas que pronuncié, al ver expuesta mi privacidad”, dice en un inicio su comunicado.

Además, López asumió la responsabilidad por su actitud, que fue captada después de ser sacada de un establecimiento nocturno en Barranco, y describió su reacción como un intento de proteger su intimidad, pero admitió que eso no justificaba el uso de agresiones ni de palabras ofensivas hacia los hombres de prensa.

“Las personas cercanas a mí saben que no soy una persona racista ni despectiva. Asumo las consecuencias de mis actos. (...) Soy consciente que no es correcto como peruanos utilizar el gentilicio de los habitantes de una zona geográfica de nuestro país como insulto o desprecio”, agregó.