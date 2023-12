Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 13 de diciembre

Magaly Medina le dijo a Ale Fuller que devuelva el departamento

La presentadora sugirió a la modelo Ale Fuller que debería retornar el departamento adquirido junto a Francesco Balbi, ya que no concretaron su matrimonio, añadiendo que es común devolver los regalos cuando el enlace no se realiza. “Cuando uno no se casa hasta los regalos se devuelven. Devuelve el depa, la plata del novio no ha sido devuelta”, mencionó.