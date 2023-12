Gianluca Lapadula, en evaluación con Cagliari: se operó la nariz por una fractura en el tabique

Gianluca Lapadula celebrando la conquista contra Sassuolo, en Unipol Domus. - Crédito: Serie A

Gianluca Lapadula siempre es protagonista en Arena Cerdeña con camiseta de Cagliari. No necesariamente por su condición de goleador, ratificada en la última presentación del Calcio con su primera anotación en máxima categoría en la remontada 2-1 contra Sassuolo, sino también por su innegable entrega en cada partido dejando literalmente sangre, sudor y lágrimas.

Una buena muestra de ello la tenemos en su última lesión, que coincidió precisamente con su conquista última en Unipol Domus. Antes de que celebrara el empate transitorio, sufrió un fortísimo golpe en la nariz -área que ha venido siendo afectada en reiteradas oportunidades- que le provocó una seria lesión con posterior sangrado.

A pesar de la contusión, Lapadula se negó a cualquier variante manteniéndose firme en el campo de juego. Producto de su perseverancia llegó su premio con su primer gol en Serie A después de dos años. Culminada la contienda se manifestó: “Estoy bien, un poco de dolor en la nariz, pero está bien”. No obstante, el estado de forma de ‘Il Peruviano’ no es el mejor.

El delantero peruano tuvo que ser atendido, pues estaba sangrando en partido ante Sassuolo por Serie A. (Video: ESPN)

La posición de Claudio Ranieri al momento de Gianluca Lapadula

A Ranieri se le preguntó, en la última conferencia de prensa, por cómo se encuentra el ‘9′ de los ‘sardos’ después de la brutal patada que afectó parte de su rostro. En ese encuentro con la prensa italiana confirmó que “Lapadula hoy entrenó por separado, de forma diferenciada”.

Asimismo, el último reporte de ANSA, la mayor agencia de noticias de Italia, dio cuenta de la última intervención del atacante de la ‘bicolor’. “Dos días después de someterse a una intervención por la fractura del tabique nasal, el goleador ítalo-peruano Gianluca Lapadula está de nuevo al pie del cañón”.

En esa línea, aunque con un toque de ironía, el entrenador del Cagliari confirmó que la actitud del goleador de la isla de Cerdeña está intacta como su espíritu deportivo. “Se operó hace sólo dos días, pero no me animo a preguntarle si quiere jugar, porque seguro me dice que sí. Dice que siempre está bien, pero ya ni siquiera le pregunto. Incluso lo dijo después de su operación de tobillo”, mencionó entre risas. Eso sí, desde la enfermería estarán muy al pendientes de su progresión. “Mañana evaluaré con el médico”, aseveró Ranieri.

Gianluca Lapadula dio sorpresiva explicación por qué no usó máscara en Cagliari vs Sassuolo - Créditos: Getty Images.

Mirada puesta en Napoli, el siguiente desafío

Mientras Gianluca Lapadula está en observación constante por el comando técnico, el estratega ‘rossoblù’ está definiendo los detalles para medirse contra Napoli, en el marco de la jornada 16° de la Serie A: “Cada partido es una historia en sí mismo, vamos al campo de los campeones italianos, un equipo de grandes campeones. Me alegro por Mazzarri que regresó a esa ciudad. Iremos y jugaremos nuestro juego sin muchos lujos”.

El Cagliari, ahora, ha sabido trepar inmediatamente en la clasificación del Calcio abandonando los últimos lugares, con lo que estaría afirmándose en la división principal de Italia. El contexto, sin ir muy lejos, alivia a todos los integrante del plantel ‘sardo’.

“Tuvimos un soplo de aire fresco, pero no lo miro. Espero que la victoria contra el Sassuolo genere conciencia. Sin embargo, debemos estar súper concentrados, los huecos se pueden cubrir con formación y con ayuda mutua en términos de concentración”, se sinceró Ranieri.