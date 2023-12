En diciembre, los congresistas peruanos cobrarán más de un sueldo mínimo al día

Vista general del pleno del Congreso peruano, en Lima (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Un reciente estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entre los meses de abril y septiembre registró que el país vive en una crisis de representación institucional alarmante: el ente estima que apenas el 4,2 % de la población nacional confía en el Congreso de la República, resultando este como la entidad pública con menor representación en la ciudadanía. Más allá de los despropósitos, la incapacidad, el infantilismo político y la falta de amor patrio que se les atribuye a sus miembros, lo cierto es que estos parecen cómodos, pese a la crisis económica que golpea al país.

Este mes, sin embargo, los parlamentarios han sido criticados porque no parecen tener límites: mientras el 70 % de micro y pequeñas empresas (mypes) deja de contratar personal para la campaña navideña, mientras no existe margen de ganancia en el periodo más comercial del año, mientras el consumo cae de forma drástica, los congresistas ganarán este mes de diciembre la significativa suma de 43 mil 317 soles con 20 céntimos.

Daniel Maurate, ministro de Trabajo, reconoció que el sueldo minímo no es suficiente. (Infobae/Andina)

¿Cuántos salarios mínimos representa tal cantidad?

El valor de la remuneración mínima vital (RMV) ascendió por última vez (hasta la fecha) en el año 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. En dicha ocasión, el trabajador formal peruano pasó de percibir un sueldo mensual de 935 soles a ganar 1.025 soles. Esto implica que el monto ganado por los congresistas en diciembre de este año será casi 42,3 veces mayor al salario mínimo nacional. Es decir, si uno trabajara durante tres años y medio sin descanso, recién podría igualar la suma que los congresistas ganarán en un lapso de 31 días.

Si esto no lo pone en perspectiva, el dato siguiente puede ayudar: mientras el peruano trabajador que percibe salario mínimo gana 33 soles al día, los congresistas ganarán este diciembre cerca de 1.400 soles diarios. En otras palabras, los legisladores ganarán más de un sueldo mínimo al día.

¿De dónde sale esta cifra?

Según el Congreso de la República, los funcionarios reciben 15.600 soles de remuneración. A esto debe sumarse la “asignación por desempeño de la función congresal”, que supone 7.617,20 soles; el “apoyo logístico para la semana de representación”, equivalente a 2.800 soles; la gratificación, que es lógicamente de 15.600 soles; y una tarjeta Visa para la canasta navideña, la cual cuenta con 1.700 soles, más de un sueldo mínimo.

Martha Moyano indicó que el Congreso se comporta a la altura, por lo que no se debe desprestigiar por los ingresos de sus miembros. (Congreso de la República)

¿Qué opinan los congresistas?

Waldemar Cerrón fue consultado por diferentes medios, a lo que respondió: “Yo como congresista voy a recibirlo, ¿cuál es el problema?”.

Asimismo, Martha Moyano apuntó: “Este Congreso, con todas las deficiencias que ustedes pueden haber visto, se porta a la altura cuando se tienen que tomar decisiones. No usemos estos argumentos para desprestigiarlo”.

Flavio Cruz mencionó en entrevista a Exitosa: “Yo no voy a actuar con hipocresía. No quiero dirigirme ante nadie. Yo lo recibo y lo comparto siempre. Vengo del mundo cultural y deportivo, y ahí se va todo el presupuesto, incluyendo el sueldo”.

Por su parte, Diego Bazán indicó para El Comercio: “Puede existir la queja en la población, es cierto, pero el congresista no tiene vacaciones. No exijo ningún beneficio más; yo me encuentro tranquilo por el estado de las cosas, pero hay que ser claros: al congresista, cuando pide 5 días por algún tema privado, incluso por temas muy personales o familiares, se le descuenta sin goce de haber”.