¿Por qué Dorita Orbegoso quiere demandar a Luigui Carbajal luego de 8 años de estar separados?

Luigui Carbajal y los detalles de su enfrentamiento con Dorita Orbegoso. | América TV

La actriz y bailarina Dorita Orbegoso ha expresado de manera categórica su decisión de no retomar la colaboración profesional con Luigui Carbajal, quien fuera su pareja en el pasado, enfatizando que ambos concluyeron su relación en términos desfavorables.

Te puede interesar: Dorita Orbegozo arremete contra Samahara Lobatón tras polémicas con Youna: “Estás cometiendo muchos errores”

En un reciente episodio del programa de Youtube ‘Te jalo’, conducido por Carlos Vílchez, Orbegoso hizo hincapié en que prefiere mantener a sus exparejas alejadas de su vida presente, destacando que solo mantiene contacto con el padre de su hijo por la relación que lo vincula a su familia.

La artista, que ha participado como invitada en el programa ‘La casa de la comedia’, donde Carbajal es uno de los trabajadores, señaló que a pesar de coincidir en el mismo espacio televisivo, nunca ha tenido un encuentro directo con él tras la ruptura. Orbegoso ha rememorado su vínculo con Carbajal, calificando su final como “malo”, y ha manifestado que no tiene intención de reavivar ningún tipo de colaboración con él. Recordemos que su relación terminó en el año 2015 luego de cuatro años.

En marzo del 2015, Dorita Orbegoso anunció públicamente el fin de su relación con Luigui Carbajal.

“Nosotros hemos terminado en muy mala relación y considero que por respeto a mí y mi familia no me debería juntar [con Luigi] para alimentar el morbo que muchas personas quieren”, declaró Orbegoso.

La bailarina remarcó el dolor que dicha experiencia le causó, indicando que el cantante no merece siquiera un saludo. “Una persona que me hizo tanto daño no merece siquiera un saludo”, añadió, respecto al exintegrante de ‘Skándalo’,

¿Qué le respondió Luigui Carbajal a Dorita?

Luigui Carbajal manifestó su indignación por los comentarios de su expareja, Dorita Orbegoso, quien afirmó haber sufrido daño emocional durante su relación. Carbajal desestimó las afirmaciones de Orbegoso, sugiriendo que tales declaraciones podrían estar encubriendo faltas propias.

En 2015, tras casi cuatro años de relación, Dorita Orbegoso anunció el fin de su relación con el cantante.

“No me interesa remover el pasado, pero si empiezo a decir cosas y recordar a la gente quién fue la mala persona o quién engañó a la otra persona o quién se metió con mis hijos... va a quedar recontra mal. Prefiero ni hablar”, declaró a Trome el 12 de diciembre.

Carbajal dijo desconocer a qué daño se refiere Orbegoso. Resalta que no tiene interés en revivir acontecimientos pasados y se distancia públicamente de su expareja. “Lo que sucede es que hay personas que tratan de decir estas cosas para tapar las cosas malas que hicieron. Si empiezo a remover la arena y retroceder el pasado... la persona que quedará mal puede ser ella”, señaló. Además, insinuó que recordar hechos anteriores podría resultar más comprometedor para Orbegoso que para él.

Dorita lo denunciará

Cansada de los ataques de su expareja, Dorita Orbegoso anunció que tomará acciones legales. Consultada por el programa ‘América HOY’, manifestó lo siguiente:

“Que ahora las personas se ataquen me tiene sin cuidado lo que pueda decir el señor, lo que sí es que voy a tomar temas legales, cuánto tiempo ha pasado ya. Estoy harta de que hablen de mi, estoy cansada. Si en su momento no hice un tema legal, ahora sí lo voy a hacer. A parte está casado que respete a su esposa”.

Luigui Carbajal respondió a su expareja, Dorita Orbegoso, quien piensa denunciarlo por difamación.

En tanto, Luigui Carbajal aseguró que él no ha difamado a la bailarina y le pidió que revise los videos de sus declaraciones. Consideró que su exnovia solo buscar fomentar escándalos a fin de que la contraten en shows y discotecas.

Te puede interesar: Wendy Guevara confiesa que se enamoró de Nicola Porcella: “Empecé a verle todo lo bueno”

“No yo no temo a nada (de su demanda), no le tengo miedo a nadie, peor a ella. Yo estoy tranquilo, que se dedique a trabajar, en vez de estar colgándose de otras personas. A mi no me conviene que me involucren con ella, y que sepan que estuve con ella ¡qué vergüenza! Me da vergüenza, la verdad que sí, con los años que ella tiene, creo que va a cumplir 40, yo pensé que había madurado”.

¿Quién es la esposa de Luigui Carbajal?

El 20 de mayo de 2023, Luigui Carbajal contrajo matrimonio con Diana Castro, una joven doctora, luego de 14 años de relación. En tanto, Dorita Orbegoso se separó del padre de su hijo, el empresario Pablo Donayre, en el 2021.