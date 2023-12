Oliver Sonne y los jugadores que convocó Juan Reynoso y no debutaron mientras estuvo al mando de la selección peruana

Oliver Sonne fue uno de los jugadores que Juan Reynoso convocó a la selección peruana, pero no debutó - Créditos: La Bicolor.

Hoy, miércoles 13 de diciembre, se anunció la destitución de Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana después de varias semanas de negociación entre su representante y miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para finiquitar el contrato de la mejor manera.

Se acabó el proceso del ‘Cabezón’ dejando muchos aspectos negativos, entre ellos la mala campaña en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, con 2 puntos obtenidos y en el fondo de la tabla de posiciones lejos de la zona de repechaje a la próxima Copa del Mundo.

Asimismo, el técnico de 53 años intentó realizar un recambio en base a microciclos del medio local sin mucho éxito. Prueba de ello, es que muchos jugadores se quedaron a puertas de debutar ya sea en un amistoso o duelo por clasificatorias. A continuación, repasaremos quiénes no se estrenaron con la ‘bicolor’.

Oliver Sonne

El caso más sonado es el de Oliver Sonne. El nacido en Dinamarca pero con raíces ‘incaicas’ por parte de su abuela aceleró los trámites para obtener su DNI y recibió el llamado del seleccionador nacional para los duelos con Chile y Argentina.

El lateral del Silkeborg no pudo sumar sus primeros minutos en dichos enfrentamientos y manifestó que estaba acordado previamente con el estratega. En ese sentido, volvió a ser convocado para la siguiente jornada doble y no jugó a pesar de las promesas de Reynoso.

Esto provocó una inesperada y furisosa reacción por parte de Sonne: lanzó su camiseta al suelo en el banquillo durante el Perú vs Venezuela. Así se marchó a Europa con la incertidumbre de los hinchas si regresará al país en otra oportunidad.

El lateral nacido en Dinamarca aún no puede debutar en la selección peruana por Eliminatorias 2026. (Video: ATV)

Otros jugadores que no debutaron en la era Reynoso

El ‘Vikingo’ no fue el único que se quedó con las ganas de mostrar su talento con la ‘blanquirroja’. Hay otros jugadores que también salieron en lista; no obstante, no pudieron hacer su estreno por decisión del entrenador Juan Reynoso.

Los dos porteros de Sporting Cristal, Alejandro Duarte y Renato Solís, corrieron con la misma suerte de Oliver. Fueron incluidos en la lista final para partidos de Eliminatorias Sudamericanas y no participaron de ninguno.

Varios futbolistas formaron parte de las convocatorias del ‘Cabezón’ y quedaron al margen en la nómina de 23 para los encuentros. Matías Succar, Walter Tandazo, Diego Romero, Fabrizio Roca y Jhamir D’Arrigo. Coincidentemente todos militan en la Liga 1.

Hubo otros deportistas que solo fueron llamados para encuentros de preparación y microciclos: Jostin Alarcón, Rafael Lutiger, Leonardo Villar, Matías Lazo, Christopher Olivares, Catriel Cabellos, Marcos Lliuya, Ángel Zamudio y entre otros más.

Catriel Cabellos, nuevo jugador de Alianza Lima, fue considerado por Juan Reynoso en microciclos de la selección peruana - Créditos: La Bicolor.

Los debutantes de Reynoso

Por otro lado, hay futbolistas que tuvieron la chance de vestir la camiseta de Perú por primera vez de la mano del ‘Ajedrecista’. Los extremos Bryan Reyna y Joao Grimaldo y el ‘10′ Piero Quispe debutaron en clasificatorias sudamericanas. Los tres, claramente, le darán el refresco necesario al ‘equipo de todos’.