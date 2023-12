Oficial: Juan Reynoso dejó de ser técnico de la selección peruana tras malos resultados en Eliminatorias 2026

Juan Reynoso dejó de ser entrenador de Perú después de seis partidos oficiales.

Después de varios días de negociaciones, Juan Reynoso dejó de ser el técnico de la selección peruana tras malos resultados. La Federación Peruana de Fútbol confirmó la salida del ‘Cabezón’ a través de un comunicado a través de sus redes sociales. Ambas partes llegaron a un acuerdo para dar fin al vínculo contractual que tenía vigente hasta fines del 2025.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) agradece al profesor Juan Máximo Reynoso por el compromiso en su gestión al mando de La Bicolor. Hoy nos corresponde informar que se ha llegado al mejor entendimiento para culminar su ciclo como Director Técnico y expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos de su carrera profesional, asimismo a los integrantes de su cuerpo técnico”, se lee en la primera parte del oficio.

El máximo ente del balompié nacional resaltó carrera del DT y le deseó buena suerte en sus próximos proyectos. “Juan Reynoso y su equipo de trabajo, fue una apuesta nacional de la FPF por su experiencia y gran trayectoria demostrada y estamos seguros de que volverá a representar de forma exitosa a los técnicos peruanos en sus próximos destinos”.

Y por último, la entidad que preside Agustín Lozano le mandó mensaje a toda la hinchada peruana. “La FPF agradece el apoyo de los hinchas y reafirma su compromiso de seguir realizando una administración seria y responsable en favor de la La Bicolor”.

Los fríos números de Juan Reynoso

Juan Reynoso se hizo cargo de la selección peruana en agosto del 2022 tras la salida de Ricardo Gareca después no haber logrado clasificar al Mundial Qatar 2022. El técnico nacional fue anunciado con bombos y platillos, y uno sus objetivos era buscar el esperado cambio generacional. Sin embargo; las cosas no salieron como lo planificado, los resultados no se dieron y terminó por marcar su salida después de casi un año y medio.

El ‘Cabezón’ disputó 14 choques al mando de la ‘blanquirroja’, de los cuales 8 fueron amistosos y seis por Eliminatorias Sudamericanas 2026. Logró celebrar cuatro victorias y coincidentemente, todos fueron en partidos de práctica: El Salvador, Paraguay, Bolivia y Corea del Sur.

Y las Clasificatorias empezaron bien, pero luego se volvieron una pesadilla. El debut de la ‘bicolor’ ilusionó a los hinchas ya que se pudo sacar un empate importante en Ciudad del Este tras igualar 0-0 con Paraguay. Luego de ese choque, todo fue lamento: se sufrió cuatro derrotas consecutivas con Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Y el 2023 se cerró con un amargo 1-1 con Venezuela.

Solo se pudo sumar dos de 18 puntos posibles, eso ubicó a la ‘bicolor’ en el último lugar de la tabla de posiciones, complicando las chances para clasificar al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega nacional vivió uno de los peores arranques en un proceso eliminatorio en toda la historia de Perú.

El seleccionador de Perú Juan Reynoso camina en la banda al final del encuentro de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026 ante Venezuela el martes 21 de noviembre del 2023. (AP Foto/Martin Mejia)

¿Jorge Fossati tomará el lugar de Juan Reynoso?

Hace varios días atrás, se conoció de que Jorge Fossati es la principal opción de la Federación Peruana de Fútbol para reemplazar a Juan Reynoso en la selección nacional. Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol, se reunió con el técnico uruguayo para presentarle el proyecto y todo hace indicar que habría aceptado. Claro, primero se tenía que rescindir el contrato con el ‘Cabezón’ para poder negociar como se debe y sin problemas.

La FPF ya confirmó la salida del estratega nacional, el punto crucial que pidió Fossati para poder hablar sobre su llegada. Ahora el DT tendrá que definir su vínculo contractual con Universitario de Deportes para que pueda hacerse cargo de la ‘blanquirroja’. En las próximas horas habrán novedades al respecto.