Samantha Batallanos amplia denuncia contra Jonathan Maicelo por violencia patrimonial: “Se quedó con mi DNI y objetos de valor”

Samantha Batallanos amplia denuncia contra Jonathan Maicelo por violencia patrimonial. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última emisión de “Magaly TV La Firme”, Samantha Batallanos explicó los motivos de su denuncia contra el deportista Jonathan Maicelo, por agresiones físicas y psicológicas. La exmodelo indicó que a la denuncia, interpuesta el viernes 8 de diciembre en la comisaría de San Isidro, se le han añadido nuevos elementos junto con su equipo legal.

La ampliación de la denuncia ahora incluye acusaciones de violencia patrimonial, ya que Maicelo habría retenido el DNI de la modelo, así como su ropa, pasaporte y objetos de mucho valor. Además, señaló que ha tenido que llevar a cabo todas las gestiones correspondientes sin su documento de identidad.

“Estaba cegada, no quería perderlo, y él se aprovechaba de eso. Creo que él sabía muy bien que en cualquier momento me decía: ‘Yo me voy entonces’”, expuso la modelo al iniciar su relato sobre la negativa del boxeador a devolverle sus pertenencias, incluso cuando ha acudido con la policía para reclamarlas.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Es ahí donde la periodista le consulta dónde la expareja vivía. “¿Dónde vivían ustedes, en el gimnasio o tu departamento?” La respuesta de la modelo fue la siguiente: “En mi departamento, pero siempre íbamos al gimnasio a entrenar. Ahí nos cambiábamos, de ahí también comíamos. Pero no, nada, vamos, ahí tengo mis cosas. Ahí pernoctábamos, era como nuestro segundo lugar”, sostuvo.

“Sí, hasta la fecha yo fui, me comuniqué con su abogado. Le dije al abogado que se comunique con el mío, pero nunca me llamaron. Él sabe muy bien que tiene mi documento de identidad. Todos los procesos los he tenido que hacer sin documento de identidad, agregando que lo tiene mi agresor y que no me lo quiere dar. Entonces, eso también, felizmente”, agregó.

Batallanos relató que después de haberla agredido en el taxi y de verla en estado de shock por la situación vivida, el boxeador, en vez de asegurarse de su bienestar, se dirigió a su departamento y procedió a retirar todas sus pertenencias a escondidas.

“Y es injusto, yo no le negué. Él fue después que pasó todo este episodio tan traumático, justo lo que estábamos hablando en el taxi. Yo bajo del taxi, estaba tan en shock, me meto entre los carros en una avenida de carros. ¿Puedes creer que en algún momento él bajó para ver si estaba bien? Jamás. Solo atinó a meterse a mi casa a escondidas y llevarse sus cosas, su ropa.”

Samantha Batallanos amplia denuncia contra Jonathan Maicelo por violencia patrimonial. (Composición: Infobae)

Magaly Medina tilda de “monstruo” a Jonathan Maicelo por agresiones a Samantha Batallanos

En entrevista con la conductora Magaly Medina, la modelo Samantha Batallanos expresó sobre los nulos sentimientos que decía tener Jonathan Maicelo: “Yo me di cuenta cuando ya me estaba tratando a ese nivel que no me amaba, que no estaba enamorado de mí en lo absoluto y es ahí donde se me cae la venda de los ojos. Es ahí cuando me doy cuenta con quién estaba. Puede haber estado por muchas razones, pero por amor no ha sido”.

Ante esos comentarios, la presentadora de Magaly TV La Firme no dudó en calificar al boxeador de “monstruo”.“No, has estado con un monstruo. Es un monstruo que no debe estar suelto, porque así como te ha tratado a ti, de hecho ha tratado a otras mujeres en su vida”, fueron las palabras de la figura de ATV para Samantha.