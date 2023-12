Samantha Batallanos mostró las pruebas de la brutal agresión de Jonathan Maicelo: “Fue horrible, se comportó como un salvaje”

Samantha Batallanos muestra las pruebas de la brutal agresión de Jonathan Maicelo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Lamentable. El equipo de prensa de “Magaly TV La Firme” siguió a la modelo Samantha Batallanos desde el viernes 8 de diciembre en el proceso de su denuncia contra su expareja Jonathan Maicelo. Cubrieron desde la presentación de la denuncia en San Isidro hasta la visita al médico legista para evaluar y documentar la severidad de las contusiones que supuestamente le causó el empresario gastronómico.

Te puede interesar: Magaly Medina arremete contra Jonathan Maicelo por golpear a Samantha Batallanos: “Quiere ser el próximo John Kelvin”

Al salir del establecimiento de medicina legal en La Victoria, la modelo compartió con el programa de Magaly Medina el relato en la comisaria sobre el violento incidente que sufrió con Jonathan. Además, de revelar que el médico legista confirmó la agresión física que recibió. Como se recuerda, la exchica reality demandó a Maicelo por agresión física y psicológica.

“Agarra el taxi, la puerta del taxi, viene agresivamente, porque él ya estaba bien furioso, estaba súper agresivo y me comienza a lastimar el brazo, mete a empujones al carro y se mete él también. Y yo me quedo así, me dice que chu*** me miras. Me agarra de los pelos y comienza a forcejear, a jalarme los pelos horrible”, se oye explicar a Samantha en la comisaría. Al mismo tiempo, mostraba un video donde se evidencia la cantidad de cabello que fue arrancado.

El minuto a minuto de la denuncia de Samantha Batallanos a Jonathan Maicelo. (Magaly Tv La Firme)

Durante su declaración, la modelo solicitó al profesional que realizaba la pericia que palpase su cabeza debido a las contusiones que sentía.“Si me tocan acá (agarrándose la cabeza), siento que tengo un tipo de contusión. Y me hizo esta herida también en el ojo. Y no me soltaba y el taxista como si nada estuviera pasando”. Seguidamente, la modelo agregó: “Sentía con que odio me trataba. Ni siquiera siento que es una razón por la cual me debió tratar así, ¿no?”.

Te puede interesar: Jonathan Maicelo demanda a Samantha Batallanos por agresión física y psicológica: “Una vil patraña”

Batallanos contó que logró huir de Jonathan Maicelo al detenerse el vehículo en un semáforo. La modelo describió que se encontraba en un estado de shock y no podía dejar de llorar debido a la experiencia vivida.“Yo bajé en shock, llorando a mares, tuve que caminar hasta la pista y me metí a cualquier taxi y el taxista me preguntaba a dónde ir, no, no sabía qué hacer, solo quería llorar”.

“Pero también tengo una indignación que me da fuerza. Cómo se atreve a tocarme. He sido tan buena y se portó como un salvaje así, aventándome la madre. Ya le he aguantado bastante, lo he perdonado bastante y se ha incrementado. Un hombre que ama a una mujer no le hace eso”, sostuvo la modelo todavía conmocionada al recordar todo lo vivido con el deportista.

Samantha Batallanos muestra las pruebas de la brutal agresión de Jonathan Maicelo.(Composición: Infobae)

Magaly Medina cuestiona a Jonathan Maicelo por denuncia de agresión contra Samantha Batallanos

En la emisión del 11 de diciembre de Magaly TV La Firme, la presentadora Magaly Medina informó que el boxeador Jonathan Maicelo se presentó en la comisaría de San Isidro para formular una denuncia contra la modelo Samantha Batallanos por supuestas agresiones físicas y psicológicas. “La tipificación es Leyes especiales de Violencia contra la Mujer y Grupos Vulnerables, victimizándose en esta situación y acusando a Samantha Batallanos de agresión física y psicológica en varias oportunidades. Él se ha victimizado y eso es algo que no vamos a permitir”, criticó la periodista.

Te puede interesar: Samantha Batallanos denuncia que Maicelo la agredió por cuarta vez: “le propinó manotazos y un puñete en el ojo”

“Ella le propinó un puñete en el pómulo izquierdo, le araña ambas caras y cuello, le dio una patada en la nariz y la boca. (…) que es la primera vez que denuncia, pero que ella lo ha agredido físicamente con arañones, mordeduras y golpes en anteriores oportunidades y que todo eso lo ha afectado emocionalmente”, se lee en la denuncia policial de Maicelo.