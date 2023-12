Magaly Medina arremete contra Jonathan Maicelo por golpear a Samantha Batallanos: “Quiere ser el próximo John Kelvin”

Magaly Medina arremete contra Jonathan Maicelo por golpear a Samantha Batallanos. (Captura: Magaly TV La Firme)

La presentadora Magaly Medina expresó su sorpresa este 11 de diciembre en su programa “Magaly TV La Firme” al enterarse de que el deportista Jonathan Maicelo ha interpuesto una demanda contra la modelo Samantha Batallanos. La querella que presenta Maicelo es por agresión física y psicológica, que curiosamente son las mismas acusaciones que la exreina de belleza había registrado contra él en la comisaría de San Isidro el pasado viernes 8 de diciembre.

Medina, al comentar la denuncia realizada por el boxeador, planteó la hipótesis de que la medida legal emprendida por el empresario culinario contra la exreina de belleza podría ser una táctica defensiva. Según la figura de ATV, esta acción legal buscaría evitar consecuencias legales o eludir una posible detención por parte de las autoridades.

“Lo que pasa es que no quiere ser el próximo John Kelvin. Él no quiere acabar en prisión, se debe estar muriendo de miedo que la policía lo detenga. Él hace lo que hacen los cobardes, victimizarse. ¿Por qué no es valiente ahora? La policía lo fue a buscar hasta a dos direcciones”, sostuvo la comunicadora al enterarse de que el boxeador estaba en la comisaria de San Isidro denunciando a Samantha.

Ante ello, Magaly expresó fuertes críticas hacia el boxeador y sostiene que la denuncia presentada es ridícula y no tiene fundamento, describiéndola como una estratagema carente de verdad diseñada para evadir la responsabilidad legal. Además, indica que no hay justificación para el nivel de violencia que, ejerció contra Samantha Batallanos.

“Tu denuncia es risible, es solo una vil patraña para escaparse del peso de la justicia. No hay justificación para alguien que ataque con tal violencia como lo hizo contra Samantha Batallanos”, comentó la periodista. Luego, cedió la palabra a una abogada especializada en temas legales para que explicara los pasos a seguir de la modelo.

“La tipificación son leyes especiales de Violencia contra la Mujer y Grupos Vulnerables, victimizándose en esta situación y acusando a Samantha Batallanos de agresión física y psicológica en varias oportunidades. Él se ha victimizado y eso es algo que no vamos a permitir”, aseveró la figura de ATV.

Finalmente, Magaly Medina leyó un extracto del parte policial que hizo Maicelo. “Ella le propinó un puñete en el pómulo izquierdo, le araña ambas caras y cuello, le dio una patada en la nariz y la boca. (…) que es la primera vez que denuncia, pero que ella lo ha agredido físicamente con arañones, mordeduras y golpes en anteriores oportunidades y que todo eso lo ha afectado emocionalmente”, se lee en la denuncia del boxeador ante la comisaria de San Isidro.

¿Qué decía la denuncia de Samantha Batallanos?

La modelo Samantha Batallanos formalizó una denuncia en la comisaría de San Isidro, específicamente en la oficina de familia, cerca de las 2:30 de la madrugada del viernes 8 de diciembre. En su declaración, la exchica reality sostiene que fue objeto de insultos y términos denigrantes por parte de Jonathan Maicelo en las inmediaciones del establecimiento de un restobar.

“En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas”, según la descripción proporcionada en el informe policial de la modelo compartido por Trome.