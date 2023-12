Samantha Batallanos confiesa que Jonathan Maicelo la agredió cuatro veces: “Por error lo perdoné”

Samantha Batallanos muestra las pruebas de la brutal agresión de Jonathan Maicelo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. Durante la última emisión de “Magaly TV La Firme” de este 11 de diciembre, se difundió un segmento en el que la modelo Samantha Batallanos compartía su testimonio poco antes de proceder con la denuncia formal contra el boxeador Jonathan Maicelo ante la comisaría de San Isidro, acusándole de agresiones físicas y psicológicas.

Te puede interesar: Jonathan Maicelo demanda a Samantha Batallanos por agresión física y psicológica: “Una vil patraña”

Durante sus primeras declaraciones a Magaly Medina, Batallanos contó que había sido objeto de agresiones en repetidas ocasiones y que, a pesar de ellos, siempre optó por perdonar, con la expectativa de que se produciría un cambio con el tiempo. La modelo confesó que fueron hasta en tres ocasiones.

“No es la primera vez que ocurren estas cosas. Por error perdoné, por estar enamorada, pero por estar cegada también. Pero ya no quiero que vuelva a suceder. Más me quiero a mí”, declaró Samantha, muy consciente de la situación, subrayando que su decisión es definitiva y sin marcha atrás.

Magaly TV La Firme En vivo

El sentido de autoestima que menciona haber fortalecido llevó a la modelo a reconocer que era víctima de violencia. “¿Desde cuándo te agrede Maicelo?”, fue la pregunta que le hizo el reportero de “Magaly TV La Firme”. La respuesta por parte de la modelo no se hizo esperar a las afueras de la comisaría de San Isidro.

Te puede interesar: Samantha Batallanos mostró las pruebas de la brutal agresión de Jonathan Maicelo: “Fue horrible, se comportó como un salvaje”

“Hace meses que lo ha hecho, tres veces antes de manera verbal. Es una persona muy vulgar; no se puede controlar cuántas veces hemos peleado. En tantas ocasiones me ha insultado, me ha tratado a ese nivel, que hasta siento que ya fue la gota que derramó el vaso”, mencionó Batallanos para las cámaras de Magaly Medina.

Samantha, visiblemente afectada, pero firme con sus decisiones, reconoció que se esforzó al máximo por la relación que tuvo con el boxeador.“Porque a pesar de cuánto luché por esta relación, defendiéndola a capa y espada como una leona, terminé dándole la razón a todas las personas que me decían que no debería estar con él, y que me lo advirtieron desde el principio”, acotó.

Te puede interesar: La denuncia de agresión de Samantha Batallanos contra Jonathan Maicelo en Magaly TV La Firme

Por último, la ex Miss Grand International se mantuvo firme en su postura respecto a la denuncia contra Maicelo, expresando su intención de llevar el proceso hasta el final. “¿No piensas perdonarlo?”, fue la siguiente pregunta que le hizo el reportero. “No creo que esto se pueda perdonar. Como mujer, como influencer, como ex Miss Perú, ni siquiera lo considero. No puedo quedarme callada, porque estaría faltando al respeto a todas las personas que me siguen y que de alguna u otra manera me consideran una inspiración. Así como me pasó a mí, hay muchas mujeres a las que les podría ocurrir esto, y necesitan saber que no pueden quedarse calladas. Hay que cortar esto de raíz”, finalizó.

Magaly TV La Firme En vivo

Magaly Medina considera una burla la denuncia de Jonathan Maicelo contra Samantha Batallanos

Por otro lado, Magaly Medina se pronunció sobre la denuncia interpuesta por Jonathan Maicelo contra Samantha Batallanos, sugiriendo que la acción legal iniciada por el empresario culinario contra la ex reina de belleza podría constituir una estrategia defensiva. La presentadora de ATV especuló que tal medida legal tendría como objetivo prevenir repercusiones jurídicas o esquivar una potencial detención por parte de las autoridades.

“Lo que pasa es que no quiere ser el próximo John Kelvin. Él no quiere acabar en prisión, se debe estar muriendo de miedo que la policía lo detenga. Él hace lo que hacen los cobardes, victimizarse. ¿Por qué no es valiente ahora? La policía lo fue a buscar hasta a dos direcciones”, sostuvo la comunicadora al enterarse de que el boxeador estaba en la comisaria de San Isidro denunciando a Samantha.