La tajante respuesta de Jean Ferrari sobre la partida de Jorge Fossati: “Tiene contrato y lo esperamos el 18″

Jean Ferrari señaló que Jorge Fossati debe presentarse el 18 de diciembre a la pretemporada de Universitario.

El interés de la Federación Peruana de Fútbol por Jorge Fossati como principal candidato a reemplazar a Juan Reynoso como técnico de la selección peruana, es de conocimiento público. En los últimos días, Juan Carlos Oblitas viajó a Uruguay para reunirse con el ‘Flaco’, el cual, en diversas declaraciones, manifestó que ve con buenos ojos la chance de asumir el reto de la ‘blanquirroja’, pese a tener un año más de contrato con Universitario de Deportes.

De hecho, las últimas informaciones dictan que ya existe un acuerdo entre el estratega ‘charrúa’ y el director deportivo de la FPF, y solo falta que se anuncie oficialmente la salida del ‘Cabezón’, aunque esto tendría un plazo límite y de no cumplirse, el nacido en Montevideo permanecerá en el elenco de Ate.

Este aspecto tomó más fuerza en las últimas horas, pues el ‘Ajedrecista’ y la Federación aún no llegan a un acuerdo económico para la recisión del contrato, y la pretemporada de la ‘U’ cada vez está más cerca.

Juan Carlos Oblitas viajó a Uruguay para reunirse con Jorge Fossati - Créditos: Captura Ovación

En este contexto, Jean Ferrari, administrador del cuadro ‘crema’ salió a poner paños fríos al asunto, al evitar hablar sobre la continuidad del estratega. Incluso, señaló que lo esperan para iniciar la pretemporada en Campo Mar el próximo lunes 18 de diciembre.

“Nosotros como institución no tenemos por qué dar un tipo de opinión, porque el profesor tiene contrato con nosotros. Estaría mal de nuestra parte hablar de la continuidad de una persona que tiene contrato vigente con nosotros. Más aún sabiendo que la FPF tiene contrato con un entrenador. Tenemos una postura y la vamos a respetar. Nosotros no estamos para especular, nos basamos en la legalidad de lo que tenemos, y eso es un entrenador con contrato. Si se va o no, es algo que él decidirá y nos informará, lo cierto es que contamos con él para iniciar la pretemporada el 18″, declaró.

Ferrari Chiabra también evitó comentar sobre el plazo que le habrían dado a la FPF para desvincularse del ‘Cabezón’, y reveló que no conversarán con ningún otro DT mientras tengan contrato con Fossati, porque confían en que, si decide salir, lo comunicará con el tiempo suficiente para buscar un plan B:

“El plazo queda de lado porque estamos hablando de alguien con contrato. Nosotros estamos en continua comunicación con el profesor, y él seguramente nos dará su postura con un tiempo prudente para nosotros, a partir de ahí, tomar posturas. Nosotros no hablaremos con un entrenador mientras estemos con Fossati. El campeonato empieza el 26 de enero, no el 18 de diciembre, hay un tiempo prudente, obviamente no traeremos un nuevo DT el 26 de enero, nosotros manejamos los tiempos y tenemos calculada nuestra planificación”, añadió.

Jorge Fossati salió campeón con Universitario en su primera temporada con el club - Crédito: Liga 1

La provocación de Jean Ferrari a Alianza Lima

Jean Ferrari estuvo presente en la inauguración de un complejo polideportivo, ubicado en el estadio Lolo Fernández, el cual estará enfocado en el desarrollo de sus equipos de vóley y futsal. Al momento de iniciar su discurso, el administrador ‘crema’, aprovechó para mandarle una indirecta a Alianza Lima y su cuestionada decisión de apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva, tras perder la final de la Liga 1 2023:

“Tenemos un equipo profesional en la Liga de Vóley y lo mínimo que podíamos tener es un campo propio, no alquilado como otros, con luz, a nosotros no se nos va la luz”, disparó.

No obstante, Ferrari no solo se quedó en las provocaciones, sino que también rescató la importancia de mejorar la infraestructura del club, no solo en el fútbol, sino en todas las disciplinas con las que cuentan.

“Es un momento importante para nosotros porque estamos inaugurando nuestro tan querido y necesitado Coliseo. Es parte del crecimiento institucional del cual tanto hemos hablado y del cual nos sentimos orgullosos, porque Universitario no es solo un equipo de fútbol, sino también una institución deportiva que alberga al fútbol masculino profesional, fútbol femenino, vóley profesional, nuestras divisiones menores, futsal, nuestras escuelas, en fin. Abarcamos diferentes disciplinas y lugares que hacen que la institución sea tan grande como es”, añadió.