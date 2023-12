Jorge Fossati espera la salida de Juan Reynoso para hablar de la selección peruana: “De momento estoy enfocado en Universitario”

El técnico uruguayo se refirió a la posibilidad de tomar el buzo de la selección peruana. (Video: Carve Deportiva)

Sigue la incertidumbre sobre el futuro de la selección peruana y Jorge Fossati. El entrenador de Universitario de Deportes es la principal opción para reemplazar a Juan Reynoso como director técnico de la ‘blanquirroja’ para lo que resta de las Eliminatorias 2026 y la Copa América 2024. Incluso, el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, viajó hasta Uruguay para sostener una reunión con el veterano estratega de 71 años, pero el ‘charrúa’ fue claro al indicar que no concretará nada mientras su colega siga en el cargo.

Fossati Lurrachi volvió a admitir que tuvo contactos con la Federación Peruana de Fútbol, pero que de momento se encuentra enfocado en el centenario de la ‘U’, hasta que no reciba la notificación de que el ‘Cabezón’ Reynoso llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato.

“Digamos que por el momento estoy enfocado en la temporada 2024 de Universitario y veremos que pasa en las próximas horas, no quiero extenderme más sobre el tema porque como ya lo he dicho, no niego las cosas que son realidad, que puedan haber pasado, que hubo contactos, pero está todo indefinido hasta que a mí me llegue la constancia oficial de que está todo definido con el técnico de la selección Juan Reynoso. No voy a extenderme mucho en esto para estar en stand by con el club”, mencionó en declaraciones para el programa Esto es Fútbol de Carve Deportiva.

Su valoración sobre el jugador peruano

El ex seleccionador de Uruguay y Qatar fue consultado sobre su calificación al futbolista peruano después de un semestre dirigiendo la Liga 1 2023, la cual terminó ganando. Destacó sus cualidades técnicas y que basado en su experiencia en el conjunto ‘crema’ hay condiciones para potenciar a los deportistas incaicos.

“El futbolista peruano, tradicionalmente tuvo cualidades, especialmente técnicas. Yo lo comparo con la realidad de lo que vi y me entusiasmópara ir, empujado por Alberto Spencer, a Ecuador. Muchos me preguntaron si estaba loco y por qué me iba a Liga de Quito que no lo conocía nadie. Las cualidades del futbolista, desde el punto de vista técnico, han sido muy buenas históricamente. Después, logicamente, hay que organizarlos y ordenarlos. Nuestra experiencia en Universitario fue de una respuesta de excelente para arriba y ahí está la clave que después se consigan cosas importantes”.

