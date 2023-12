Alberto Fujimori: Magistrado del TC que pidió anular indulto a expresidente podría ser vacado, sostiene Ernesto Blume

Extitular del TC advirtió que Manuel Monteagudo podría haber incurrido en causal de vacancia. | Exitosa

Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, advirtió que el magistrado Manuel Monteagudo, quien solicitó la anulación del fallo que liberó a Alberto Fujimori, podría ser vacado de su cargo. De acuerdo al exfuncionario, el tribuno habría caído en esta causal al incumplir con la ley orgánica de la institución, la cual señala que “el magistrado debe guardar reserva de todos los trámites y procesos”.

En entrevista con Exitosa, Blume calificó la carta remitida por Monteagudo como un “triste espectáculo que deja una mala imagen porque los problemas se deben resolver internamente y no sacarlos a la luz”. “Esta reserva es tan importante que el artículo 16 establece que si se viola la reserva, el magistrado incurre en causal de vacancia. Es decir, estos temas no deben salir a la luz porque obviamente crean un problema en la imagen institucional”, agregó.

Consideró que el pedido es “improcedente” porque, de acuerdo a las normas que rigen el accionar del Tribunal Constitucional, “cuando se somete a votación una causa y hay una mayoría que aprueba una posición, son ellos quienes resuelven un pedido de las partes, no quienes discreparon”.

“El magistrado Monteagudo no tenía por qué intervenir cuando el abogado de Fujimori planteó una reposición contra la resolución del 21 de noviembre lo que motivó que se dictará la resolución del 4 de diciembre que dispuso directamente la excarcelación; por tanto, el razonamiento que él esgrime, desde mi punto de vista, no se condice con la normativa y práctica de la institución”, mencionó.

“Yo estuve ocho años y fui presidente dos. En este tiempo nunca vi que un magistrado que había hecho un voto singular reclamara porque no lo convocaran y cuestionara la decisión de la mayoría; por lo tanto, creo que hay un tema de mala información o desconocimiento, pero lo que sí me preocupa es que estos temas salgan a la luz pública porque deben tratarse dentro de la institución. O sea el magistrado que considera que debió convocarse a pleno debió plantear un pedido, pero esto no debió salir”, acotó.

“El mal ejemplo no se puede tomar”

En otro momento, el extitular del TC recordó que en su momento también hubo algunos magistrados que hacían públicas las discrepancias al interior. No obstante, sostuvo que se debe aprender de ello para no repetirlo e invocó a los tribunos a reflexionar.

“No pueden sacar los trapitos al aire porque manchan a la institución. Los pleitos internos no se pueden sacar a la luz”, insistió.

Cabe mencionar que Monteagudo no fue el único magistrado que reconoció que no lo convocaron para deliberar. César Ochoa Cardich, también miembro del Tribunal Constitucional, reconoció que se enteró de la decisión de su institución a través de los medios de comunicación y de WhatsApp.

¿Qué dice la carta enviada por Manuel Monteagudo?

El documento enviado al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, menciona que el auto que excarceló a Alberto Fujimori “incurre en una objetiva causal de nulidad al haberse pronunciado sobre un asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del Pleno”.

Asimismo, precisó que, en la primera disposición del habeas corpus a favor del expresidente, el cual fue emitido el 21 de noviembre; respondía a un auto que, tanto para él como para Ochoa Cardich, correspondía a una posición “evasiva y poco responsable”.

“Aquella orden fue consecuencia, sencillamente, de la decisión adoptada por cuatro magistrados de no tomar ninguna posición acerca de tales implicancias. Fue por ello, justamente, que dos magistrados hicimos votos singulares ante una posición que se consideraba evasiva y poco responsable”, dicta Monteagudo en su solicitud ante el titular de la institución.