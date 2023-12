¿El TC le dará la libertad a Alberto Fujimori? Esto dicen los expresidentes de la institución

Alberto Fujimori purga una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Foto: composición Infobae

La libertad del exdictador Alberto Fujimori está en manos del Tribunal Constitucional luego de que el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, decidió no ejecutar la sentencia que restablece el fraudulento indulto que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para salvarse de una moción de vacancia en su contra en el Congreso.

El expresidente del TC Óscar Urviola reconoció que la sentencia del TC que restablece el indulto tiene “un inconveniente”: “Esta medida cautelar (de la Corte IDH) que suspende la ejecución de esa sentencia”.

“La Corte no ha anulado la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó en marzo de 2022. La podría anular como ha habido casos en que ha anulado. Simplemente ha dispuesto que se suspenda, que no se aplique y en eso está el proceso”, dijo el exmagistrado a RPP Noticias.

En esa línea, Urviola aseveró que “una medida cautelar no puede permanecer por toda la vida” ya que habría una afectación al derecho al plazo razonable en perjuicio del exdictador, por lo que este, a través de sus representantes legales, podría requerir al tribunal supranacional levantar dicha medida.

“Yo considero que, habiendo una resolución de la Corte Interamericana que dispone una suspensión, el juez, en atribuciones de su cargo y funciones, además de respetar el ordenamiento constitucional y convencional, podría haber dicho: ‘Bueno, no la ejecuto en cuanto no se levante la medida cautelar’. Ha salido por la tangente”, consideró el expresidente del TC.

Blume se pronuncia

El expresidente del TC y ponente de la demanda de hábeas corpus a favor de Alberto Fujimori, Ernesto Blume, consideró que el exdictador sí debe ser liberado y felicitó a la actual composición del máximo intérprete de la Constitución por haber mandado a ejecutar la excarcelación del exdictador.

Ante una eventual orden de la Corte IDH que impida que Fujimori salga de prisión, Blume consideró que el Estado peruano tendrá que oponerse.

“Fujimori agotó la jurisdicción interna, logró que el Tribunal le diera la razón, ya no cabe ir al Sistema Interamericano. Lo que han hecho los caviares con esta figura del seguimiento de sentencias es un ardid para que aprovechando de sentencias que ya existen los efectos de esa sentencia se prolongan al infinito. Y, entonces, si el Estado hace algo que ellos consideren que no está de acuerdo a lo que ellos creen. Y la Corte Interamericana se ha prestado a ese juego. Por eso hay que advertirle a la Corte porque esta gente sorprende. No nos extrañe que mañana se van a ir a los foros internacionales”, declaró el expresidente del TC a Willax.

Proceso en el TC

Gustavo Gutiérrez Ticse del Tribunal Constitucional anunció que el pleno del organismo se pronunciará en breve sobre la sentencia que podría reestablecer el indulto al expresidente Alberto Fujimori. La decisión se conocerá en las siguientes horas o días, en respuesta a uno de los casos más polémicos y seguidos por la opinión pública peruana.

El magistrado Gutiérrez Ticse subrayó la necesidad de prudencia y recordó la independencia e imparcialidad del sistema judicial. “El mandato es claro, pero estamos en un sistema donde los jueces tienen independencia e imparcialidad para poder pronunciarse en sus decisiones”, afirmó. Además, precisó que debido a la relevancia del caso que involucra la libertad personal, el Tribunal debe adoptar una postura inmediata. No reveló una inclinación específica por parte del Tribunal, indicando que: “El caso tendría que retornar al Tribunal y el Tribunal tomar una decisión [...] el Tribunal tendría que tomar una decisión en las próximas horas y días, conforme a la postura que adopte el colegiado.