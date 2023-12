Makanaky desmiente a alcalde de Trujillo y se compara con Pedro Castillo: “Si él fue presidente, por qué yo no gerente”

Alcalde de Trujillo mintió sobre reunión con Makanaky. El mismo tiktoker cuenta su verdad. | N60 Noticias

Einer Gilbert Alva León, conocido popularmente como Makanaky, se pronunció sobre la polémica con el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, respecto al presunto ofrecimiento de 500 soles para asumir la Gerencia de Educación, Juventud, Cultura y Deportes del lugar.

Te puede interesar: Polémica designación de ‘Makanaky’ como gerente de Educación en Trujillo que alcalde niega y desaparece resoluciones

De acuerdo con el tiktoker, el burgomaestre mintió al negar haberse reunido con él. Asimismo, el influencer lo acusó de usar su imagen con el objetivo de crear un psicosocial y así resaltar su imagen para fines políticos.

En declaraciones a N60 Noticias, este 11 de diciembre, dio detalles al locutor Willy Mori sobre la polémica contratación y cese del cargo, que se dio al breve tiempo de hacerse público.

Alcalde de Trujillo en escándalo político con Makanaky por presunta contratación pública. | Composición/N60/difusión/Facebook

Makanaky cuenta su verdad

Makanaky aseguró que Arturo Fernández Bazán, alcalde sentenciado de Trujillo, le propuso ser Gerente de Educación, Juventud, Cultura y Deportes y le dio dinero. Alva León, nombre del tiktoker, expresó su decepción al ser retirado del puesto ofrecido y acusó al alcalde de utilizar su situación para ganar notoriedad a nivel nacional.

Te puede interesar: El último mensaje que Makanaky le envió al alcalde de Trujillo antes de ser revocado: “Gracias por los 500 soles”

El encuentro entre ambos habría estado marcado por la confianza de ser “paisanos”, según el testimonio del criticado personaje. Este último detalla que aceptó el ofrecimiento con la intención de trabajar “por los niños de Trujillo”.

La resolución de la Municipalidad Provincial de Trujillo que concluye la designación de Makanaky como gerente de Educación.

“Fue un lunes (lunes pasado). Pero eso está mal”, dijo respecto a la fecha del ofrecimiento. “Me ha utilizado mi nombre artístico y no es justo que haga eso. Si Castillo logró ser presidente, cómo yo no puedo ser gerente de Educación”, agregó.

Makanaky dijo que recibió 500 soles

Respecto al dinero recibido, Makanaky confirmó que le entregó 500 soles. “Sí me dio, pero ya me lo gasté. (...) Cómo va a jugar con mi imagen. Estoy decepcionado de mi paisano, que me haya quitado del cargo”, manifestó al medio.

Te puede interesar: Alcalde de Trujillo niega contratación de ‘Makanaky’ como gerente de Educación: “Mejor sería César Acuña”

El joven lamenta ahora que su nombre y reputación hayan sido empleados indebidamente, expresando sentirse utilizado y decepcionado. Como se recuerda, el burgomaestre y su gerente municipal Jesús Velásquez, quien renunció al cargo, negaron la versión de los hechos.

Makanaky agradeció al alcalde de Trujillo antes de ser revocado de su cargo como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. Captura/TikTok

Por otro lado, se refirió también a una fotografía en la que el personaje posa desnudo sobre los llamados ‘huacos de la fertilidad’. “¿En algún momento Arturo Fernández utilizó tu imagen con el tema de los huacos?”, preguntó el periodista.

“Lo que pasa es que yo fui y quería desnudarme. Entonces le dije al alcalde y él me dijo ‘ya, hazlo’. Y como yo me dejo llevar...”, contestó el tiktoker.

¿Qué dijo el alcalde de Trujillo sobre Makanaky?

El alcalde de Trujillo ha sido criticado por presuntamente contratar como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Municipalidad del lugar al polémico tiktoker. Al respecto, el burgomaestre acusó a los medios de ser parte de una campaña de desprestigio financiada por ‘Los Cuellos Blancos’.

¿Qué pasó con Makanaky? Influencer asegura que todo se trató de una estrategia de marketing.

“Es una difamación, está para una querella, pero como ustedes verán ellos son los protegidos de los Cuellos Blancos. La financian no solo de manera directa con publicidad de su universidad”, sostuvo a Radio Cadena.

Además de la polémica administrativa, Makanaky está en el centro de una controversia legal, habiendo sido condenado previamente a una pena suspendida por exhibiciones obscenas. Recientemente, sus declaraciones públicas han llevado a una investigación preliminar por una supuesta violación.

Caso Makanaky: Fiscalía solicitó la incoación del proceso inmediato por desnudarse en pollería, pero fue rechazado por Juzgado

“Sí, fue un invento, una broma, yo no pensé que iba a llegar a más, pero llegó (...) No sé en mi momento de locura, lo dije, fue algo falso, no se juega (...) Yo dije por esto me haré viral, es feo lo sé”, dijo el tiktoker sobre esta investigación.