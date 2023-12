Alcalde de Trujillo niega contratación de ‘Makanaky’ como gerente de Educación: “Mejor sería César Acuña”

Burgomaestre negó un vínculo laboral con el acusado de violación. | Radio Cadena

El polémico alcalde de Trujillo, quien se hizo popular por colocar huacos retratos gigantes y gastar más de S/ 20 mil en un homenaje de Arena Hash, vuelve a generar el rechazo de la población. Esta vez, a Arturo Fernández se le acusa de haber contratado como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Municipalidad a Einer Gilbert Alva León, conocido popularmente como ‘Makanaky’,

En diálogo con Radio Cadena, el burgomaestre acusó a los medios que hicieron la denuncia de ser parte de una campaña de desprestigio financiada por personas vinculadas a ‘Los Cuellos Blancos’.

“Es una difamación, está para una querella, pero como ustedes verán ellos son los protegidos de los Cuellos Blancos. La financian no solo de manera directa con publicidad de su universidad, [...] ¿cómo puede existir esa gente que venden su alma al diablo?”, contestó.

Ante la consulta sobre si contrató o no al denunciado por el delito de exhibiciones obscenas, respondió: “Mejor contrataría a César Acuña, haría mejor papel que ‘Makanaky’”.

En la víspera, se conoció que, de acuerdo a la Resolución N°746-2023-MPT, se designó a la figura pese a que no contaba con los cargos de gestión relacionados con la promoción de actividades educativas como “coordinar, supervisar y evaluar acciones de promoción y difusión relacionadas con actividades educativas”.

“Se resuelve concluir la designación en el cargo al Sr. Einer Gilbert Alva león, como Gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Municipalidad provincial de Trujillo por no cumplir con el perfil del puesto requerido”, refiere el documento edil.

Uno de los periodistas en referirse al caso fue Beto Ortiz, a quien el funcionario criticó. “Este tipo de periodismo que tiene el Perú. Periodistas que se venden al mejor postor, que no les interesa desprestigiar y todo por el sucio dinero. Ni este Beto se salva. ¿Quién le habrá pasado la información falsa de la página hackeada por algún parásito de imagen de la municipalidad? Y se comió redondita la noticia”, escribió Fernández en su cuenta de Facebook.

¿Qué dijo Makanaky?

En medio de esta polémica, Einer Alva León agradeció al alcalde de Trujillo por el pago de 500 soles. “Arturo Fernández quiero agradecerte por aceptar mi carta para el cargo de gerente de Educación, muchas gracias... y por los 500 soles, que rico seré cara**, más que el perro de Tafur”, declara.

Como es de conocimiento público, la figura de redes sociales fue condenado a 2 años, 6 meses y 15 días de prisión suspendida por el delito de exhibiciones obscenas. La sentencia, impuesta por la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre, también comprende que lleve tratamiento psicológico y efectúe un pago de tres mil soles en concepto de reparación civil.

Sumando a la controversia, en marzo, ‘Makanaky’ se ganó el repudio de la población al admitir durante una entrevista con Jonathan Maicelo que tuvo contacto sexual con una menor de edad, quien, según sus palabras, “fue retenida por la fuerza por sus amigos”.

Esta declaración motivó a que la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima abra una investigación preliminar por una supuesta violación. Posteriormente, ‘Makanaky’ minimizó su confesión referente a la menor, describiéndola como una “chibolada”.

“Sí, fue un invento, una broma, yo no pensé que iba a llegar a más, pero llegó (...) No sé en mi momento de locura, lo dije, fue algo falso, no se juega (...) Yo dije por esto me haré viral, es feo lo sé”, dijo el mediático tiktoker, quien confesó que solo quiso lograr fama, pero jamás pensó las consecuencias

“Yo pido disculpas a las mujeres por hablar eso, mil disculpas, me equivoqué y ahora va a cambiar mi vida, ya logré lo que quería”, sentenció.