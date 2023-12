El último mensaje que Makanaky le envió al alcalde de Trujillo antes de ser revocado: “Gracias por los 500 soles”

Makanaky agradeció al alcalde de Trujillo luego de ser designado Gerente de Educación. | TikTok @TrujilloLimpio

Aunque pocos creían que fuera cierto, el polémico tiktoker Makanaky fue designado como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Municipalidad de Trujillo. No obstante, debido a la nula experiencia del creador de contenido y a sus constantes controversias, dicho cargo fue revocado, como se puede leer en la Resolución de Alcaldía N°747-2023-MPT.

“Se resuelve concluir la designación en el cargo al Sr. Einer Gilbert Alva León, como Gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo por no cumplir con el perfil del puesto requerido. Se solicita al exfuncionario realizar la entrega de cargo pertinente, a fin de evitar sanciones a que amerite su cumplimiento”, concluye documento edil.

La resolución de la Municipalidad Provincial de Trujillo que concluye la designación de Makanaky como gerente de Educación.

La difusión de dicha resolución causó gran polémica entre los usuarios de Twitter, quienes no dudaron en evidenciar su rechazo ante este acto firmado por el alcalde Arturo Fernández. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el burgomaestre es criticado por sus decisiones políticas.

Makanaky envió mensaje al alcalde de Trujillo

En las pocas horas que fue gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Einer Gilbert Alva León—nombre real de Makanaky—agradeció al alcalde de Trujillo por haberle dado el puesto. Incluso, a modo de burla, dio a conocer que por aceptar este cargo le pagaron la módica cifra de 500 soles.

“Arturo Fernández, te doy las gracias, por aceptar mi carta de cargo de gerente de Educación. Muchas gracias por los 500 soles, qué rico seré, carajo, más el pago full”, expresó el ya destituido Makanaky.

Makanaky agradeció al alcalde de Trujillo antes de ser revocado de su cargo como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. Captura/TikTok

Alcalde de Trujillo se defiende y lo niega todo

Ante la ola de críticas, Arturo Fernández, alcalde de Trujillo, negó por completo haber contratado a Makanaky como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. En diálogo con Radio Cadena 96, el burgomaestre explicó que se trató de una confusión desencadenada por una “página trucha”.

“Esa no es la página oficial, esa es la página que fue asaltada por delincuentes de imagen. Es una difamación, está para una querella, pero como ustedes verán, ellos son los protegidos de los Cuellos Blancos, uno de los integrantes ha comprado esa radio (que lanzó la información de Makanaky). Mejor contrato a César Acuña, creo que haría un mejor papel que Makanaky”, afirmó fastidiado.

Arturo Fernández, alcalde provincial de Trujillo, negó haber contratado a Makanaky. Andina

¿Quién es Makanaky en la vida real?

Einer Gilbert Alva León es Makanaky, un controversial tiktoker, nacido en Trujillo, que generó el repudio del público cuando confesó públicamente haber participado en una violación grupal contra una menor de edad.

“Fue cuando estaba en el colegio (que tuve mi primera relación sexual). Me dijeron si quería ‘debutar’ y como estaba nervioso dije no. Fue a los 15 años creo con una chibola, pero ella no quiere me dijeron, pero a la fuerza lo vamos a hacer. Ella no quiso dejarse y como mis amigos son fríos de fríos, la cogieron pues. No sé si fue una violación porque la chibola era pendeja. Mis amigos son fríos de fríos, yo no violé, solo que mis amigos me dijeron. Era una chibolada, al final la chica se dejó”, confesó en entrevista con Jonathan Maicelo.

El influencer Makanaky habló sobre este repudiable hecho en una entrevista en el programa del exboxeador. Video: Cha Kalato

Sus polémicas continuaron a partir de entonces. En noviembre de 2023, Makanaky fue condenado a 2 años, 6 meses y 15 días de prisión suspendida por haberse bajado el pantalón y mostrar sus partes íntimas a los comensales de una pollería de San Miguel.

Hasta hace poco, circularon rumores en Internet que Makanaky habría muerto luego de ser, supuestamente, acribillado en la vía pública. El creador de contenido negó su fallecimiento, pero aseguró que dio pie a los rumores como parte de una “estrategia de marketing”. " Aproveché y ¡boom! estalló en todas las redes sociales. Ahora estoy en todas las redes. Resucité como Jesús”, dijo en su plataforma.