Magaly Medina dedica romántico mensaje a Alfredo Zambrano por su aniversario: “Te amo, mi cielo”

Magaly Medina dedica romántico mensaje a Alfredo Zambrano por su aniversario. Instagram.

Magaly Medina usó sus redes sociales para dedicar un romántico video a su esposo Alfredo Zambrano por su aniversario de bodas. La conductora de televisión no es una mujer muy expresiva, pero cuando se trata de su esposo se esmera para sorprenderlo.

La periodista de espectáculos dejó volar su imaginación y editó un video con algunas fotografías de sus viajes y de una sesión de fotos con sus mascotas. Además, lo acompañó de algunas emotivas palabras al hombre que la acompaña en su vida por más de diez años.

“Feliz séptimo aniversario al mejor compañero que la vida me pudo dar. ¡Te amo, mi cielo!”, escribió la figura de ATV.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se encuentran aprovechando el fin de semana largo por los días feriados y están celebrando su aniversario número siete en las playas de República Dominicana.

Por ese motivo, el programa de ‘Magaly TV La Firme’ que se emitió el viernes 8 de diciembre, fue grabado los primeros días de la semana, para que la polémica conductora pueda salir de viaje con su amado notario.

Como se recuerda, ellos se casaron un 9 de diciembre de 2016 en una lujosa ceremonia civil celebrada en La Molina, a la que asistieron figuras como Rodrigo González, Brunella Horna, Jessica Newton, María Pía Copello, Beto Ortiz, entre otros. Para ese entonces, la pareja ya tenía varios años de relación.

¿Cómo se conocieron Magaly Medina y Alfredo Zambrano?

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se conocieron en el 2008, poco después de que la periodista salió del Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, conocido anteriormente como Santa Mónica, por el caso del futbolista Paolo Guerrero.

Su exproductor Ney Guerrero la invitó a cenar y esa misma noche le presentó a su amigo Alfredo Zambrano, persona que tenía muchas ganas de conocerla. “Se acercó a la mesa muy galante y me dijo: ‘Hola Magaly, yo le envié flores cuando salió de la cárcel’, pero yo había recibido 300 ramos de flores. Yo no me di cuenta de que tenía un interés en mí hasta que me pidió el favor que le diera una entrevista a una de sus hijas para su colegio”, contó en sus redes.

Después de eso él viajó y me comenzó a enviarle regalos, específicamente, carteras y luego la invitó a salir. Por casi un año le insistió en ser su pareja, hasta que Medina aceptó. Cerca de ocho años mantuvieron su relación de pareja hasta que en un viaje a Hawai le pidió ser su esposa y la ella aceptó.

Magaly Medina contó por qué no se casó por religioso con Alfredo Zambrano. (Foto: Captura de IG)

Magaly Medina y su esposo gozan de una segunda luna de miel en Punta Cana

Magaly Medina ha contado en más de una oportunidad que muy pocas veces tiene vacaciones en el año porque su programa sale al aire de lunes a viernes impidiéndole de tener más de dos días de descanso. Por ese motivo, aprovecha los fines de semana largo que coinciden con días feriados para poder ausentarse de sus compromisos laborales.

Esta vez, ha decidido consentirse y celebrar como se debe sus ‘Bodas de lana’ en una de las más hermosas playas como son las de Punta Cana.

De acuerdo a sus redes sociales, Magaly ha compartido algunos clips de como pasa sus días en la piscina en compañía de su esposo. Además de lucir una esbelta figura que cuida con mucha dedicación y sacrificio durante todo el año.