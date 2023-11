Magaly Medina confiesa que han extorsionado a su esposo, Alfredo Zambrano: “Iban a borrar todo su expediente de Fiscalía si él pagaba”

Magaly Medina le responde a María Cifuentes. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina, previo a asistir a la ceremonia de los “Martín Fierro 2023″, no dejó pasar la oportunidad de registrar su respuesta a la astróloga Rosa María Cifuentes. Esta última había alertado a la periodista sobre los posibles problemas que podría enfrentar debido a su pareja, Alfredo Zambrano.

“Fíjese bien en qué chambea su esposo, cómo chambea y para quién chambea, no digo más (...) Cuídese y póngase a buen recaudo, porque en el próximo tramo de Quirón en Aries, lo que viene para ustedes con este señor, es y será insólito. No me voy a meter más. Es grave y esos temas no me competen”, fueron las predicciones de Cifuentes.

Frente a esto, Medina calificó a María Cifuentes como una ‘charlatana’ y le solicitó que no interfiriera en su vida, ya que afirmó conocer las actividades en las que está involucrado su esposo. Es en este punto donde la comunicadora hizo una grave acusación en el último episodio de su programa, Magaly TV La Firme, revelando presuntos casos de extorsión de los que es víctima el notario.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Vamos a escuchar un posteo que ha hecho una señora que se hace pasar como astróloga que dice que es especialista en el lenguaje no verbal de las personas, pero más me parece una charlatana que se pone a hablar al tener fuentes no legítimas, escuchar un rumor y lo convierte en un pronóstico”, dijo en un inicio la conductora de ATV.

Posteriormente, la conductora afirmó que tiene pleno conocimiento de las actividades en las que está involucrado su esposo, y no dudó en defenderlo.“Pero eso no me parece de ninguna vidente. Hay personas que, al no poder conmigo, están enfilando su puntería hacia mi esposo. Hay gente que ha falsificado su firma y que se ha probado luego. Sé con quién me casé, con la clase de hombre que estoy casada y por algo estoy casada, por algo duermo con él y sé en qué está”, acotó.

Medina reveló que su esposo ha sido víctima recientemente de extorsión por parte de individuos sin escrúpulos que intentan eliminar su historial en la fiscalía. Ante esta amenaza, están vigilantes y confiados en la veracidad de su situación, preparados para hacer frente a cualquier intento de manipulación de su pasado. “Sé que hay fiscalías que han tratado de involucrarlo con bandas criminales e incluso ha sufrido extorsión hace semanas atrás de gente que le decía que iban a borrar su expediente de fiscalía si no pagaba, pero quien no la debe no la teme”, aseveró la periodista.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina se lleva el premio a la “Mejor Conductora de TV”

Hace poco, Magaly Medina logró llevarse el premio a la “Mejor Conductora de TV”. Este galardón fue evidenciado en un clip que se ha vuelto viral en las redes sociales, donde se ve a la figura de ATV que al enterarse de su victoria, subió al escenario para recibir su premio entre los aplausos de los invitados.

Como era de esperarse, la comunicadora expresó una gran emoción por este hito en su carrera profesional y resaltó la presencia de destacadas celebridades de la televisión latinoamericana. Lamentablemente, su programa no experimentó la misma fortuna, ya que ese reconocimiento fue otorgado al programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión.

“Susana Giménez es un ícono de quienes hacemos televisión latinoamericana. Hago espectáculos, soy crítica de espectáculo y no precisamente soy la más querida en mi país”, dijo en un inicio la conductora Medina esta noche del 27 de noviembre, quien compitió con grandes figuras de la televisión.