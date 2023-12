¿Cómo se realizará el sorteo de la Copa América 2024? Bolilleros, sistema y fixture

Conoce todos los detalles del sorteo de fases de grupos de la Copa América 2024.

Perú, hoy jueves 7 de diciembre, sabrá a que selecciones enfrentará en la nueva edición de la Copa América. la cual se celebrará en Estados Unidos el próximo año. En ese sentido, la comitiva nacional ya se encuentra en el país norteamericano para hacerse presente en el sorteo. Conoce todos los detalles del evento de Conmebol.

Bolilleros

- Bolillero 1: Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

- Bolillero 2: Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia.

- Bolillero 3: Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay.

- Bolillero 4: Jamaica, Bolivia, Concacaf 5 (Honduras vs Costa Rica) y Concacaf 6 (Canadá vs Trinidad y Tobago)

Aún falta definir dos selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Estas saldrán del play off de la Liga de Naciones y se confirmarán el 23 de marzo a partido único. Honduras chocará ante Costa Rica, mientras que Canadá hará lo propio con Trinidad y Tobago.

Los bombos definidos para el sorteo de la Copa América 2024.

Sistema del sorteo

Las escuadras nacionales que están en el bolillero 1 son la cabeza de serie. Argentina (vigente campeón de la Copa América), México (vigente campeón de la Copa de Oro), Brasil (mejor posicionado en el ránking) y Estados Unidos (mejor posicionado en el ránking).

Cada una se ubicarán en un grupo respectivo. Todos los conjuntos mencionados previamente ya conocen a qué zona irán. La ‘albiceleste’ irá al A, el ‘tri’ al B, los anfitriones al C y la ‘canarinha’ al D.

Después, se irán sacando en orden según el número de bolilla. Perú se ubica en el bolillero 2, por lo que no se medirá ante selecciones como Colombia, Uruguay y Ecuador. Conoce en la siguiente nota los posibles rivales de la ‘blanquirroja’.

Hay una regla importante para tener en cuenta previo al sorteo. No puede haber más de tres equipos de Conmebol o más de dos cuadros de Concacaf en la misma serie. De esta manera se evitará que se enfrenten las mismas selecciones como en Eliminatorias.

Fixture de la Copa América 2024

Por otro lado, la Conmebol dio a conocer el fixture con las fechas y las sedes de la Copa América 2024 a través de sus redes sociales.

- Fecha 1: A1 vs A4 (Mercedes Benz stadium / 20 de junio), A2 vs A3 (AT&T stadium / 21 de junio), B1 vs B4 (NRG stadium / 22 de junio), B2 vs B3 (Levi’s stadium / 22 de junio), C1 vs C4 (Hard Rock stadium), C2 vs C3 (AT&T stadium / 23 de junio), D1 vs D4 (SoFi stadium / 24 de junio) y D2 vs D3 (NRG stadium / 24 de junio).

- Fecha 2: A3 vs A1 (MetLife stadium / 25 de junio), A2 vs A4 (Children’s Mercy Park / 25 de junio), B3 vs B1 (SoFi stadium / 26 de junio), B2 vs B4 (Alleglant stadium / 26 de junio), C3 vs C1 (Mercedes Benz stadium / 27 de junio), C2 vs C4 (MetLife stadium / 27 de junio), D3 vs D1 (Alleglant stadium / 28 de junio) y D2 vs D4 (State Farm stadium / 28 de junio).

- Fecha 3: A1 vs A2 (Hard Rock stadium / 29 de junio), A4 vs A3 (Exploria stadium / 29 de junio), B1 vs B2 (State Farm stadium / 30 de junio), B4 vs B3 (Q2 stadium / 30 de junio), C1 vs C2 (Geha Field at Arrowhead stadium / 1 de julio), C4 vs C3 (Exploria stadium / 1 de julio), D1 vs D2 (Levi’s stadium / 2 de julio) y D4 vs D3 (Q2 stadium / 2 de julio)

Fixture de la fase de grupos de la Copa América 2024.