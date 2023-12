Mónica Torres y la razón por la que no quería tener una relación con el hijo de Eva Ayllón

Mónica Torres estuvo a punto de no responderle el primer mensaje a Carlos Ayllón. (Foto: Captura de IG)

En octubre del 2022, Mónica Torres hizo oficial su romance con Carlos Ayllón. A través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la actriz dio a conocer que su romance con el hijo mayor de Eva Ayllón iba bastante en serio, lo que causó emoción entre sus seguidores.

La actual participante de ‘El Gran Chef Famosos’ contó que el músico la conquistó con su buen humor, además que él provocó que ella vuelva a creer en el amor, pues de su cabeza había salido la idea de contraer matrimonio; sin embargo, el emprendedor cambió su perspectiva de vida a sus 53 años.

“Carlos no me conquistó por el estómago, me conquistó con su corazón y su humor. Él alegra mis días”, inició la actriz. “Yo había descartado cualquier idea de matrimonio, pero Carlos ha hecho que esa idea vuelva a ilusionarme”, expresó Mónica Torres.

Carlos Ayllón revela cómo conoció a Mónica Torres. (Foto: América TV)

En una entrevista con Carlos Vílchez, la actriz confesó que su romance con Carlos Ayllón no nació de la mejor manera, pues ella evitó hablar con él en un primer momento, esto debido a que se encontraba desilusionada del amor tras haber salido de una larga relación sentimental.

“Carlos le pidió mi número a Leyla Chihuán y me escribió muy respetuoso (...) Pero como yo había salido de una relación bien fea, yo había decidido ya no saber nada (del amor), estar sola, pasarla bien y no pensar en pelotudeces”, comentó.

Fue por este motivo que cuando vio el mensaje de Carlos Ayllón, prefirió no responderle durante una semana, ignorándolo por completo. Al no encontrar respuesta, el músico le escribió a Leyla Chihuán para decirle que ella no le había respondido, por lo que creía que era mala gente.

“Bueno, la cosa es que me escribió y como yo estaba en vaina yo dije: ‘Ay, ahorita, no tengo ganas de responderle’. (No le respondí) Una semana, una semana lo tuve (esperando el mensaje) y todavía él dice que le decía a Leyla: ‘Oye, qué atorrante tu amiga, no responde’”, dijo la actriz.

Mónica Torres hace oficial su romance con Carlos Ayllón. (Instagram)

Carlos Ayllón se enamoró de Mónica Torres en el 2013

Cuando le realizaron una entrevista, Carlos Ayllón dio a conocer que siempre consideró a Mónica Torres como su amor platónico. A ella la vio por primera vez en una fiesta infantil y fue en el año 2013. En aquella ocasión, solo se acercó a ella para decirle que le parecía una mujer hermosa y que tenía mucho talento.

Posteriormente, el hijo de Eva Ayllón decidió mudarse a Estados Unidos, donde empezó a hacer su vida con total normalidad, enamorándose y teniendo dos hijos producto de su relación; sin embargo, el romance no dio para más y decidió volver al Perú, donde le pidió el número de la actriz a Leyla Chihuán y le escribió para conquistarla.

“La vi por primera vez en el cumpleaños del hijo de Leyla Chihuán. Fue en el 2013. Le dije lo hermosa y talentosa que me parecía. Luego viajé a Estados Unidos. Tuve dos hermosos hijos a los que adoro con toda mi alma. Son mi motorcito. Hice mi vida, pero mi relación no funcionó. Entonces, tomé un nuevo rumbo. Conseguí el teléfono de Mónica y le escribí. Y el año pasado que vine a Lima de gira, decidí quedarme para conquistarla”, detalló.