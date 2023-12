Dayanita pasa el fin de semana con ‘Topito’ pese a infidelidad: aparecen chats íntimos del cómico con otra mujer

Exponen más infidelidades de Topito a Dayanita. | Magaly TV La Firme

Después de las afirmaciones de Dayanita, actriz transgénero, respecto a no retomar su relación con el comediante Carlos Junior, conocido como ‘Topito’, tras haberse revelado un caso de infidelidad, la artista fue captada el sábado 2 de diciembre entrando a su vivienda en compañía del mismo.

Las cámaras del programa ‘Magaly TV: La Firme’ registraron a Dayanita abordando el vehículo de ‘Topito’ y después, ambos ingresando al departamento de la actriz en San Juan de Miraflores para pasar todo el fin de semana juntos. Este evento ha generado rumores sobre una posible reconciliación entre los actores cómicos.

Días atrás, la exintegrante de ‘JB el ATV’ aseguró que no retomaría su romance porque no era la primera vez que ‘Topito’ la engañaba. Pese a que dijo que iba a estar soltera por un tiempo, las imágenes de Magaly Medina evidenciaron que la actriz pasó por agua tibia el ampay de ‘Topito’ besando a otra.

Dayanita pasó el fin de semana con 'Topito' pese a que fue ampayado con otra mujer, según imágenes de Magaly TV La Firme.

Exponen chats de ‘Topito’

En el contexto de estos recientes acontecimientos, una revelación ha venido a complicar el panorama para ‘Topito’. Una mujer llamada Fabiola Mora ha expuesto una serie de comunicaciones íntimas que mantuvo con el humorista a partir del 24 de noviembre.

“Topito me llegó a mandar fotos íntimas, que sale en bóxer. Él me dijo que estaba solo, que no estaba con Dayanita, yo le pregunté muchas veces”, explicó Fabiola a ‘Magaly TV La Firme’. Además, mostró como evidencia las conversaciones de WhatsApp con insinuaciones sexuales, donde ‘Topito’ solicitaba fotografías comprometedoras, poniendo en duda la versión del comediante sobre su estado sentimental.

Mujer expone conversaciones de WhatsApp con 'Topito', en Magaly TV La Firme. La presunta infidelidad quedó registrada.

Profundizando en el contenido de los mensajes, Fabiola detalló las peticiones de ‘Topito’: “Quiero verte ¿puedes complacerme o no? O te hago una videollamada y me muestras. (…) Cuando puedas me mandas fotitos más sexys”, se revela en los chats presentados.

Mujer expone audios de 'Topito', pareja de la actriz Dayanita. En las grabaciones, el humorista le pide material íntimo. | Magaly TV La Firme

Dayanita ignora infidelidad

Previo a las declaraciones de Fabiola Mora, Dayanita había confirmado el término de su relación con ‘Topito’ tras ser captado en un aparente acto de infidelidad. El incidente salió a la luz luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’. difundiera imágenes de su pareja besando a otra mujer en una discoteca.

Dayanita manifestó su decepción, no solo por el reciente ampay sino también al enterarse de otras infidelidades de Topito. “Si me ha dolido, una tiene que salir adelante, no me voy a derrumbar. No es primera vez, hay pruebas con otras personas

Cada quien elige con quién estar, cada quien decide, doy cerrada mi relación, me arrepiento de haberlo conocido”, declaró la cómica al programa ‘América HOY’.

En una revelación adicional, Dayanita aseguró que su entonces pareja le pidió perdón de rodillas, alegando haber estado ebrio y no recordar sus acciones. Sin embargo, la comediante expresó su incredulidad ante estas excusas: “No (no le creo), que le crea su mamá”, afirmó, dejando en claro su decisión de no retomar la relación.

'Topito' fue captado besando a una mujer en una discoteca y Dayanita aseguró que la relación con él había terminado. | Magaly TV La Firme

“Anteriormente, sí, me dolía bastante, cuando había una ruptura de pareja, no quería salir, no quería ir a trabajar y eso me pasó antes, capaz cometí el error en mi anterior trabajo”, reflexionó respecto a su evolución emocional frente a las desilusiones amorosas.

A pesar de haber atravesado por situaciones similares en el pasado, Dayanita asegura que no se cerrará al amor, aunque su enfoque actual es continuar adelante con sus proyectos personales y profesionales. Aseveró que el amor llegará en su momento, y de no ser así, está en paz con seguir su camino: “Ahorita no quiero elegir, si cae, cae, si no, chévere, yo sigo adelante”, sostuvo la humorista dejando en claro que la experiencia le ha enseñado a manejarse mejor frente a estas circunstancias.