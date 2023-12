Fanny Lu sorprendió a sus invitados con este trago peruano en su boda con Mario Brescia: “Es un día especial”

Fanny Lu sorprendió a sus invitados con este trago peruano en su boda con Mario Brescia | La Red. Caracol Televisión

La cantante colombiana Fanny Lu, conocida internacionalmente por sus éxitos musicales “Tú no eres para mí”, “Celos” y “No te pido flores”, se casó este viernes 1 de diciembre con Mario Brescia Moreyra, uno de los hombres más adinerados del Perú, en una boda de ensueño realizada en el Teatro Adolfo Mejía, ubicado en Cartagena, Colombia.

En los últimos años, la artista caleña ha evitado dar detalles de su romance con el empresario Mario Brescia. Sin embargo, Fanny tiró la casa por la ventana y permitió que unos cuantos medios colombianos grabaran todos los pormenores del evento, considerado para muchos como “La boda del año”.

Fanny Lu y su esposo Mario Brescia bailaron "I cant help falling in love' de Elvis Presley como primer vals. Captura/La Red

Para las cámaras del programa ‘La red’, Fanny Lu comentó: “Estoy feliz, es un día muy especial para mí. Agradezco a Dios por toda la gente que nos está acompañando, todo el cariño que hemos recibido, el trabajo de tanta gente aquí en Cartagena que ha hecho esto una noche inolvidable. Ha sido todo muy especial y me lo voy a gozar muchísimo”.

Por otro lado, detalló que su boda con Mario Brescia fue organizada por Mary Cueter, la asesora detrás de las mejores bodas en Colombia. “Ella es increíble, le ha metido corazón. Mi madre, mi equipo de trabajo, mi familia, mi hija, todo el mundo también estuvo involucrado para que esto sea una noche especial”, complementó Fanny Lu.

Fanny Lu y Mario Brescia contrajeron matrimonio en el Teatro Adolfo Mejía, el cual cuenta con una capacidad de 643 personas. Captura/La Red

Fanny Lu incluyó trago peruano en el menú

La cantante colombiana Fanny Lu confesó que, debido a que contrajo matrimonio con el empresario peruano Mario Brescia, decidió sorprender a sus invitados con pisco sour, cóctel tradicional del Perú que se prepara fácilmente con pisco, limones, huevo y otros insumos.

“Hay aguardiente pisco, aguardiente sour”, expresó Fanny Lu sobre el “toque peruano” de su boda de ensueño.

Fanny Lu se casó por segunda vez a sus 50 años. Captura/La Red

¿Cómo se conocieron Fanny Lu y Mario Brescia?

Fanny Lu y Mario Brescia se conocieron en el balneario de Ancón a través de amigos en común. La artista se encontraba en el país como parte de sus vacaciones de fin de año y jamás imaginó que encontraría al amor de su vida aquí, según mencionó en una entrevista para Diva Rebecca.

“Era fin de año, las navidades y los primeros 15 días de enero lo son todo para mí, me lo merezco. Me fui a Perú y ahí apareció el príncipe (...) Él no era fan, le habían dicho que yo era una artista llamada Fanny Lu, él es medio anglo y le gusta otro tipo de música. Pero compró todos mis álbumes y se la pasó oyendo mi música. En la noche nos encontramos en un restaurante, se acercó y me dijo muy caballeroso: ‘Mucho gusto, soy tal, me has hecho pasar un día maravilloso con tu música’”, indicó.

La famosa cantante colombiana Fanny Lu tuvo una romántica boda con el millonario empresario peruano.

La fortuna de Mario Brescia

El empresario Mario Brescia Moreyra ha captado la atención del público al contraer nupcias con la conocida cantante colombiana Fanny Lu. El magnate es accionista del Grupo Breca, anteriormente Grupo Brescia, el cual lidera uno de los conglomerados más influyentes del país. Las empresas más representativas de este grupo son: BBVA Perú, Minsur, TASA, Seguros Rímac, Urbanova, Clínica Internacional, Minera Taboca, Intursa, Viñas de Oro, Centria, Marcobre, Cemento Melón, Tricolor, Qroma, entre otras.

Según la revista Forbes, Mario Brescia Moreyra cuenta con el 13.33% de las acciones del grupo Breca, valorizado 1.300 millones de dólares.