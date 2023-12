Henry Shimabukuro denunciará constitucionalmente a Patricia Chirinos por ordenar a la PNP que le coloquen grilletes

Henry Shimabukuro se negó a declarar en el Congreso ante Patricia Chirinos - crédito composición Infobae

El empresario Henry Shimabukuro anunció que denunciará constitucionalmente a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos por un presunto “abuso de poder”.

Afirmó, en entrevista con Exitosa, que la parlamentaria ordenó a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que le coloquen grilletes luego de que brindó su declaración ante la comisión de Defensa del Congreso de la República.

Shimabukuro dijo, además, que también denunciará a la legisladora ante la comisión de Ética del Parlamento. “Quedaría un antecedente bastante grande”, precisó.

Como se recuerda, el empresario fue detenido el 28 de noviembre para obligarlo a declarar por el caso ‘Gabinete en la sombra’, luego de que participara de una reunión entre el jefe de la DINI, Beder Camacho, Pedro Castillo y él. “Yo ya he dicho mi verdad y la Fiscalía se encargará de conseguir las pruebas”, aclaró.

Según Shimabukuro, él no podía acercarse a la comisión debido a que también tenía que ir al Ministerio Público para ser interrogado. Por ello, dijo, pidió que se reprograme su cita hasta que termine el cuestionario que ya le estaban aplicando.

“Yo fui allanado por el caso ‘El Español’ y todos los días iba a la Fiscalía y si yo no iba, cambiaban mi comparecencia y me iban a detener”, explicó. No obstante, Chirinos decidió que tenía que ir de forma obligada.

Durante su participación en el poder Legislativo, el 30 de noviembre, se negó a responder a las preguntas de la congresista de Avanza País.

“Solamente puedo alegar que no puedo responder ninguna pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal con la señora Patricia Benavides”, dijo en ese momento.

Ante esta afirmación, la parlamentaria respondió: “Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuatro oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Shimabukuro, o como se llame, que me falte el respeto, así que cállese la boca. Y conteste nada más las preguntas que se le van a hacer”.

Relación con Dina Boluarte

También reiteró que él apoyó directamente a la campaña vicepresidencial de Dina Boluarte y que incluso hicieron varios viajes juntos a diferentes regiones del país, a pesar de que ella ahora asegura no conocerlo.

“Mi salida, mi alejamiento del entorno de la señora Boluarte fue muy cortés. Ella me pidió pertenecer a un grupo donde estaba el señor Víctor Torres, su hermano (Nicanor), varias personas más y yo le dije que no, que yo iba a pasar a la vida privada. No le terminé de entender bien, porque yo le negué en primera. Le dije que le deseaba que haga una buena gestión, que trabaje para el pueblo. Le di la mano y me retiré del local de la avenida Bolivia. Nunca más la volví a ver hasta enero del 2022″, relató.

Shimabukuro aseguró que Dina Boluarte sí lo conoce, a pesar de que ella lo niega - crédito REUTERS/Angela Ponce

Contó, además, cómo fue su relación con el expresidente Pedro Castillo. Según su declaración, fue contactado por el mismo mandatario a fines de diciembre del 2022. Sin embargo, aunque se acercó hasta en nueve oportunidades a Palacio Gobierno, nunca pudo tener una reunión con él, afirmó.

De esta manera, Shimabukuro sostiene que él nunca fue un “asesor en la sombra”, sino que fue un agente destacado de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) en Palacio de Gobierno.

“Mi función solamente era detectar a las personas que estaban conspirando en contra del presidente. (tenía que) ver reuniones secretas, así como la señora Dina que comenzaba a tener reuniones secretas con el señor Beder Camacho, con otras personas. Se reunía también con su hermano Nicanor”, precisó.