Fernando Goncalves, el stripper que relacionaron con Milett Figueroa, cuenta lo qué pasó entre ellos: “Me dijeron que yo le gustaba”

Fernando Goncalves, el stripper que relacionaron con Milett Figueroa, cuenta lo que pasó entre ellos. Améroca TV- Argentina

Luego de que Martín Salwe aclaró en el ‘Bailando 2023′ que cuando se refirió a que Milett Figueroa le habría gustado su amigo Fernando Goncalves, luego de verlo en una obra para adultos llamada ‘Sex’, se refería a que era de una manera artística.

El chico en cuestión, Fernando Goncalves contó con lujo de detalles cómo fue ese encuentro con Milett al terminar su obra de teatro en Buenos Aires.

El modelo e influencer argentino conversó con los conductores de LAM y señaló que jamás habló con la bailarina peruana y tampoco ocurrió el episodio de la vela, donde se decía que la exchica reality había rociado cera en el cuerpo del exhibicionista.

“Lo de la vela es un cuadro aparte que lo hacía yo. Eso no pasó, es parte de la función, pero no pasó con Milett. Me llegó el comentario que a ella le gustó el show”, indicó el inicio.

Pero, contó que no sabía que Milett Figueroa había quedado atraída por él. “Empezaron a decir que yo le había gustado, pero a mí no me dijo nada, yo no hablé con Milett. Se lo dijo como un comentario como que se lo dijeras a una amiga. Fue con el coreógrafo de Martín cuando eran equipo. Yo no hablé con ella”, explicó

Con respecto a los celos que Marcelo Tinelli demostró en su programa de baile, señaló que no sabía por qué se encontraba en función, pero reconoció que lo benefició mucho porque aumentó de seguidores en sus redes sociales.

“Estábamos en función, no me lo esperaba... Estuve el otro día, pero después me enteré de todo. No sabía que se había picado bastante... Sí (me subieron los seguidores). Soy DJ, hago fuego, bailo y hago de todo. Pero no es una obra de texto”, explicó.

¿Qué dijo Martín Salwe de Milett Figueroa?

El pasado 22 de noviembre, Martín Salwe tuvo comentarios desatinados contra Milett Figueroa y dejo entender que le había gustado un amigo suyo cuando fueron a ver la obra Sex, donde participaba Fernando Goncalves.

“A Milett le gustó mucho un amigo mío, que es Fernando, el tatuado. El exhibicionista que tiene un termo de estos (en referencia su miembro viril), pero por cuatro. Es verdadero ah, carne, carne”, expresó en ese entonces.

Ante ello, la popular ‘Milechi’ se molestó y expresó: “Eso no pasó en ningún momento. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es Noelia Marzol? Disculpen, no la estoy conociendo, pero es que no la conozco realmente. Bueno, ella miente porque yo jamás me paré de la mesa cuando fui con mi entrenador. Es falso, todo falsedad. Qué fuerte su creatividad”.

Pero, el excompañero de baile de Milett cambió de versión y en la edición del jueves 30 de noviembre del Bailando 2023 aclaró y dijo que sus palabras se malinterpretaron, pues lo que comentó fue que a la modelo peruano le gustó su amigo de manera profesional.

“Lo que dije es que Milett vio el espectáculo y le gusto mucho y le pareció atractivo Fernando, pero como algo artístico. Es muy llamativo Fer, muy exótico y distinto. Le gustó su rol en la obra”, expresó ante las risas y sorpresa de los jurados.

Martín Salwe echa a Milett Figueroa con impactante revelación | América TV. Bailando 2023

Milett Figueroa encaró a Martín Salwe: “No utilices mi nombre”

Milett Figueroa se encontraba en la zona streaming del Bailando 2023 y enfrentó a Martín Salwe y le pidió que no utilice su nombre para promocionarse.

“Al día siguiente dijeron que había sido una broma para ponerlo celoso a Marcelo (Tinelli)”, comentó al inicio ante Salwe. Pero, al verse refutada por su expareja de baile, no dudó en hacerle frente y pedirle que no vuelva a mencionarla.

“No está bien utilizar el nombre de alguien para promocionar una previa, no está bien eso... utiliza otro nombre, no me utilices a mí”, sentenció dejando de hablar del tema y el locutor de radio negó que la haya mencionado.