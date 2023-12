Milett figueroa defiende su amor con Marcelo Tinelli ante periodistas argentinos: “Estamos súper bien”

Milett Figueroa defiende su amor por Marcelo Tinelli ante la prensa argentina. América Tv- Argentina.

Milett Figueroa viene ganando gran popularidad en Argentina por no solamente participar en el ‘Bailando 2023′ sino por su reciente relación exclusiva con Marcelo Tinelli, el conductor de dicho programa.

Tras varios rumores de un alejamiento entre ellos, la actriz peruana apareció, en las últimas galas del reality de baile, totalmente distinta y dándole varios besos en vivo al popular ‘Cabezón’, dejando atrás una crisis entre ellos.

Sin embargo, la prensa argentina se encuentra extrañada del cambio repentino de Milett Figueroa, pues días anteriores estaba seria y fue esquiva con un reportero de LAM, magazine de América TV y donde Ángel de Brito es uno de los conductores.

De Brito le aclaró en la gala de baile que ella estaba trabajando en un reality y las preguntas de su reportero eran las mismas que le hacen y se habla dentro del ‘Bailando 2023′.

“Si te va a buscar la prensa, como pasó con LAM y te preguntan de algo que es público y notorio, y que ustedes juegan acá en la pista y que te hace famosa en la Argentina, trata de ser un poco más amable. No salgas con las evasivas, corriendo, porque son los mismos temas que hablamos acá”, le dijo.

Al respecto, Milett señaló que había tenido un mal día y que no supo manejar la situación. Argumentó que le pareció un poco inseguro declarar en medio de una de las avenidas principales de Buenos Aires.

“Honestamente en ese momento no tenía un buen día, estaba pasando un mal día. Salí y me interceptaron. Fui lo más buena onda que pude ser, pero en medio de la calle no podía dar declaraciones porque no me parecía que era el momento apropiado. No estaba pasando por un buen momento, quería respirar y hablar en otro momento. Me sentía mal”, indicó.

Pero luego de ello, el hombre de prensa de LAM fue en busca de Milett Figueroa y la exchica reality se expresó de otra manera y señaló que no le gusta cuando mienten acerca de ella como lo hizo en su momento Martín Salwe, al señalar que Milett había coqueteado con un actor stripper.

“Mi carácter es bueno, no me gusta cuando siento que me están faltando el respeto porque me están viendo la cara de tonta. Si me utilizan para generar ciertas polémicas, no me gusta. Yo sé que estoy en un reality, en un concurso, pero me gusta que se diga la verdad, la veracidad cuando se utiliza un nombre”, dijo riéndose.

Milett Figueroa defendió su amor por Marcelo Tinelli

Por otro lado, le volvieron a consultar si había ocurrido un distanciamiento entre ellos y por ese motivo es que no viajó a Punta del Este, Uruguay con Marcelo Tinelli, a lo que señaló que no es cierto y el motivo fue porque tenía ensayos.

“La gente puede especular lo que quiera, con él estoy súperbien. Si no viajé a Punta del Este es porque de verdad tenía ensayos. Estamos haciendo tres ensayos por día: caño, cumbia y reggaetón hot. Y se podrá viajar en algún momento, a descansar, a pasarla bien, a disfrutar del amor”, explicó.

Marcelo Tinelli le da consejos para manejar las polémicas en Argentina

Por otra parte, confesó que Marcelo Tinelli le ha dado algunos consejos de cómo manejar la situación con la prensa Argentina. Resaltó que le pide que no se tome nada personal.

“Él me aconseja muy bien... Lo respeto como conductor, pero además lo respeto como persona. Él nota cuando algo no me gusta y me dice: ‘Bueno, esto es un reality, es un trabajo y a veces de verdad es bueno primero pensarte las cosas antes de hablarlo’. O de repente no tomarte tan personal las cosas, porque todos somos participantes acá y todos tienen sus estrategias para poner en jaque a otro”, reconoció.

Marcelo Tinelli aclara que no le dio anillo de compromiso a Milett Figueroa. América TV Argentina

Descartó que tenga problemas con las hijas de Tinelli

Finalmente, Milett Figueroa señaló que le encanta la relación que tiene Marcelo con sus cinco hijos. Y comentó que sus hijas, en especial son muy amorosas y agradables con ella.

“Me encanta él como papá, es un ejemplo de padre. Sus hijas son educadísimas, cada una tiene una personalidad muy especial y son amorosísimas. Son como él, también, re contra agradables, es imposible que alguna de ellas te caiga mal o no haya una energía linda. A mí siempre me hicieron sentir bien y muy cómoda”, terminó.