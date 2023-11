Armando Machuca sobre llamada de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo: “Le da de alma, es difícil no tomarlo personal”

Armando Machuca sobre llamada de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo. (Composición: Infobae)

Arde Troya. El actor Armando Machuca no titubeó al abordar la reciente polémica del chef Giacomo Bocchio, quien ha expresado críticas contundentes sobre los platillos mal preparados o la falta de coordinación de algunos de los concursantes en el reality de cocina “El Gran Chef Famosos”.

Esta vez, Bocchio volvió a reprender a la actriz Fiorella Cayo, señalando su falta de precaución al manipular aceite caliente y exponer a la gente de su alrededor. Además, expresó su sorpresa de que ella continúe en la competencia al evaluar su primer platillo del programa.

“Esta es mi parte de hablarte a ti como un cocinero profesional y decirte que estas equivocada que estás trabajando de una manera alborotada con cosas muy caliente, nuevamente te lo estoy diciendo. Somos tres jurados, pero categóricamente te digo ‘no sé como has llegado hasta acá’, lo siento”, sostuvo el cocinero en la edición del 26 de noviembre.

Giacomo Bocchio reta nuevamente a Fiorella Cayo en El Gran Chef Famosos. Latina TV.

Ante esto, Machuca comentó sobre las observaciones de Giacomo Bocchio hacia la cantante pop y afirmó que al principio no comprendía su estilo, pero resulta difícil no tomarlo de manera personal, ya que las llamadas de atención son frecuentes.

Destacó lo extraño de la situación, puesto que los participantes del reality de Latina no tienen un conocimiento previo del chef y, de repente, reciben críticas contundentes sobre los platillos que han preparado con esmero en el día de competencia. Esto, sin duda, puede resultar ofensivo para cualquiera.

“A Fiorella le da de alma, pero de alma, y acaso ¿tiene algo personal? (...) A mí me costó al inicio también al inicio, porque es bien difícil no tomarse de manera personal lo que te dicen, porque es alguien que no conoces, porque tú te has matado una hora haciendo algo y viene y te dice ‘esto es una porquería’”, dijo en entrevista para el canal de YouTube de “Habla serio”.

Giacomo Bocchio reta nuevamente a Fiorella Cayo en El Gran Chef Famosos. Latina TV.

Armando Machuca niega haber presenciado una confrontación verbal entre Giacomo Bocchio y Josi

En otro momento de la entrevista, Armando Machuca aseguró que nunca presenció una disputa verbal entre Giacomo Bocchio y Josi Martínez. Como se recuerda, el tiktoker había acusado al jurado del programa de Latina TV de actitudes homofóbicas y transfóbicas en redes sociales. El joven de 19 años compartió detalles incómodos sobre un mal momento que vivió con el cocinero tacneño que no llegó a ser transmitido por decisión de la producción.

El exfinalista elogió al influencer y mencionó que, a pesar de su corta edad, lo considera muy talentoso. Durante su participación en la competencia de “El Gran Chef Famosos”, notó que se esforzó mucho. “Josi ha llegado y ha trabajado a forro, es cierto que es joven, viene de TikTok, pero tampoco hay que subestimar a los jóvenes”, sostuvo.

Armando Machuca y lo difícil que fue mantenerse en el medio artístico. | Latina/captura YouTube

Compañeros del “El Gran chef famosos” defienden a Fiorella Cayo

El conductor José Peláez y los participantes Mónica Zevallos y Christian Ysla brindaron un respaldo sólido a Fiorella Cayo tras las críticas de Giacomo Bocchio, el riguroso jurado de la competencia culinaria. Esta manifestación de apoyo generó notables tensiones y molestias entre los demás concursantes.

“Todo lo que ustedes quieran, pero Fiorella ha llegado hasta aquí justamente. Todo lo que quieran, pónganse como quieran, pero ha llegado hasta aquí en un proceso justo”, dijo en un inicio Peláez.

“Sí (está de manera justa en la competencia), ... todos nosotros lo decimos”, expresó la exconductora Mónica Zevallos, mientras Cristian Ysla asintió con la cabeza mostrandose de acuerdo con lo dicho.