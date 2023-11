Kyara Villanella se pronunció y lamentó su caída en el Miss Teen Universe: “El modelaje no es para mí”

Kyara Villanella sufrió aparatosa caída durante su desfile en ropa de baño por el Miss Teen Universe. | YouTube.

Kyara Villanella representó al Perú en el Miss Teen Universe que se desarrolló el último 25 de noviembre en Colombia. La joven se mostró muy emocionada desde el día que fue elegida ganadora en el Miss Perú La Pre, por lo que tuvo casi un año de preparación para este importante momento en su vida.

Te puede interesar: Kyara Villanella impacta en desfile del Miss Teen Universe: fans comparan sus gestos con el de Luciana Fuster

Sin embargo, todo su trabajo previo se vio manchado por un paso que dio en la pasarela. La joven peruana se encontraba iniciando su desfile en traje de baño, por lo que caminaba con mucha seguridad. Sin embargo, había unos escalones que debía bajar para mostrar todo su trabajo.

En ese momento, una de las personas del staff le tendió la mano para que pudiera bajar las escaleras sin problemas, pero lamentablemente no pisó donde debía y terminó cayendo aparatosamente en el suelo, pese a que el joven encargado la tomaba de la mano.

Te puede interesar: Kyara Villanella y su paso por el ‘Miss Universe 2023′: Sus desfiles en traje de baño, típico y de gala

En cuestión de segundos, la hija de Keiko Fujimori tomó valor y volvió a ponerse de pie para continuar con su desfile y ponerse frente al micrófono donde gritó fuerte el nombre del Perú. Este suceso, claramente, iba a influir en el desempeño de su trabajo de la noche. Pese a ello, logró consolidarse como una de las mejores y quedó en el top 5 del Miss Teen Universe, sin embargo, fue Miss Cuba quien se llevó la corona.

Kyara Villanella tropezó cuando se iba a presentar en traje de baño. (Foto: Captura de IG y YouTube)

Kyara Villanella lamentó su caída y se disculpó con el Perú

Pese a este duro momento, en redes sociales han expresado todo su apoyo a Kyara y destacaron su trabajo en este concurso, para el que se preparó durante meses. Sin embargo, la joven no pudo evitar su impotencia por este accidente que le costó traer la corona al país.

Te puede interesar: Kyara Villanella fue ovacionada antes de partir al Miss Teen Universe: “Orgullosa de poder representar al Perú”

Es así que, luego de que su madre Keiko Fujimori le dedicara unas palabras por su participación, Kyara Villanella rompió su silencio y se refirió a su caída. En su mensaje, la joven señaló que se sentía muy triste sobre todo porque una caída dejaría atrás todo su esfuerzo en el trabajo de meses.

“Gracias ma, pero igual me da tristeza que por una caída, todo mi desempeño durante la semana haya desaparecido y que el pensamiento de muchos peruanos haya cambiado al pensar que no me esforcé”, comentó al inicio.

Kyara Villanella se disculpa por caída en el Miss Teen Universe. (Instagram)

Tras ello, mencionó que ella dio todo lo que estuvo a su alcance, pero esa caída provocó que no ganara, por lo que considera que necesita tiempo para curar esta herida. “Di todo de mí y no fue suficiente, solo necesito un tiempo para poder sanar y entender de que si no gané, es parte del plan de Dios y que tengo muchos más retos en la vida que enfrentar”, agregó en sus palabras.

“Me da pena de que de igual manera siento que defraude al Perú y que no estoy lista para enfrentar las críticas. Te quiero mami, pero necesito un tiempo a solas, te escribo el día de mi cumple porque por ahora, no puedo asimilar que alguien esté orgulloso de mí”, finalizó.

Por otro lado, en un post en su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo y mencionó que este es un sueño terminado y no continuará en el modelaje, por el contrario, buscará otras formas de representar al Perú.

Kyara Villanella afirma que no seguirá modelando. (Instagram)

“Última foto de esta experiencia! Fue lindo, pero ahora tengo más cosas que hacer, más cosas que experimentar!! El modelaje no es para mí, pero ha sido increíble poder pasar por esta experiencia. Estoy emocionada de todo lo que se viene, me encantaría representar al Perú en powerlifting, escribir un libro, ir a concurso internacional de debate y mucho más. Los quiero, gracias por todo el apoyo. Este es el final de una gran etapa”, escribió.