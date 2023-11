Kyara Villanella sufrió aparatosa caída durante desfile en ropa de baño del Miss Teen Universe

Kyara Villanella sufrió aparatosa caída durante su desfile en ropa de baño por el Miss Teen Universe. | YouTube.

Kyara Villanella es la representante peruana en el Miss Teen Universe 2023, certamen de belleza internacional que se viene llevando a cabo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. La hija de Keiko Fujimori llegó con toda la intención de llevarse la corona, pero nunca imaginó que un mal paso la haría caer en la pasarela del evento.

Este lamentable momento sucedió cuando la modelo salió a desfilar en traje de baño. Para ella poder salir ante el público debía de bajar unas escaleras, las cuales estaban resguardadas por dos hombres, quienes bridaban ayuda a las concursantes que lo necesiten.

Cuando fue el turno de Kyara Villanela, quien en ese momento lucía un traje de dos piezas de color rosado, ella quiso bajar las escaleras sin ver antes, lo que provocó que pise mal el escalón y tenga una aparatosa caída.

Afortunadamente, este episodio no tuvo consecuencias graves, pues ella cayó sobre sus rodillas y pudo levantarse con total normalidad, es más, intentó mostrar más seguridad levantando sus brazos y gritando el nombre del Perú.

Kyara Villanella se levantó tras caer en la pasarela. (Foto: Captura de YouTube)

Kyara Villanella ganó a mejor pasarela en la etapa preliminar

El pasado jueves 23 de noviembre, Kyara Villanella ganó el primer lugar en la competencia a mejor pasarela. De esta manera, se estaría convirtiendo en una de las favoritas a ganar la corona del certamen de belleza.

La hija de Keiko Fujimori y Mark Villanella no la tiene fácil porque se está enfrentando a 25 hermosas candidatas que representan a sus respectivos países. Pese a ello, nuestra representante busca dejar el nombre del Perú en alto, como ya lo han hecho otras ex reinas de belleza.

Con un elegante vestido negro y el cabello semirecogido, Kyara Villanella demostró que todas las horas de práctica rindieron sus frutos porque mostró un gran desfile en la pasarela y ganó el primer lugar por su impecable performance.

Kyara Villanella representa a Perú en el Miss Teen Universo, certamen que se llevó a cabo en Colombia.

Kyara Villanella desata polémica

Kyara Villanella, hija mayor de Keiko Fujimori, se ha vuelto viral en redes sociales por la frontal respuesta que dio en el concurso Miss Teen Universo 2023. A ella le preguntaron sobre qué pensaba de las mujeres transgéneros que participaban en este tipo de concursos de belleza.

“Creo que deberían tener su propio concurso porque en biología, en la ciencia, nosotras somos el cromosoma XX y los hombres son XY. Entonces, en una base científica, las mujeres transgéneros deberían tener su propio concurso”, comentó.

Esto provocó que recibas duras críticas en las redes sociales, en su mayoría provenientes de la comunidad LGBT, quienes no dudaron en tildarla de ‘transfóbica’ no estar de acuerdo en la igualdad de género.

Sin embargo, ella salió al frente para defenderse, resaltando que su comentario se dio totalmente dentro del ámbito científico. Asimismo, resaltó que en ningún momento le faltó el respeto a una mujer trans.

“Biológicamente, las mujeres son XX cromosomas y los hombres XY. Eso no se puede cambiar. Se puede cambiar el fenotipo con cirugías plásticas, pero nunca el genotipo. Todo lo que dije lo argumenté con una base científico porque la ciencia son datos verdaderos. Nunca dije que no los respeto, si no que no apoyo que las personas trans puedan competir en un concurso de mujeres biológicas (XX)”, expresó.