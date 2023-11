Jurado del Miss Universo 2023 afirma que Camila Escribens lo impresionó en el certamen: “Mi favorita”

Jurado del Miss Universo 2023, Carson Kressley, elogió el traje típico de Camila Escribens | LiveKellyandMark / Youtube

Carson Kressley, actor, productor y experto de moda estadounidense, fue uno de los 11 jurados del Miss Universo 2023, certamen que se llevó a cabo en El Salvador y cuya ganadora fue la nicaragüense Sheynnis Palacios. En una reciente entrevista, la personalidad de cine y televisión destacó la participación de Camila Escribens en el concurso de belleza.

“Fue muy divertido, hicieron un show increíble. Nunca había ido a Centro América, la gente era muy cálida y cordial. Fui a las playas de El Salvador. Yo no surfeo, pero disfruto ver a los surfistas, jajaja”, comentó Carson Kressley al programa ‘Live! with Kelly and Michael’.

Luego de admitir que fue uno de los jueces difíciles de impresionar, el actor señaló que la etapa preliminar del Miss Universo 2023 fue su parte preferida de todo el concurso. “Tuve que ir antes (a El Salvador) para juzgar la competencia preliminar y para hacer un par de entrevistas”, mencionó.

Camila Escribens participó en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. AP/Moises Castillo)

Según Carson Kressley, hasta la fecha sigue impresionado con el traje típico que lució Camila Escribens, representante peruana, en el imponente escenario del gimnasio José Adolfo Pereira.

“No te tienes que vestir de Perú, sino de algo inspirado en Perú. Ese fue mi favorito. ¿No es impresionante? Ella cerraba el traje y luego lo descubría, me encantó la revelación. Fue glamoroso, divertido y habló mucho sobre el país que estaba representando. Esa fue mi parte favorita del certamen”, señaló emocionado al medio estadounidense.

El traje típico de Camila Escribens fue diseñado por Beto Pinedo. REUTERS/Jose Cabezas

Jurados del Miss Universo 2023

Los jurados del Miss Universo 2023, aquellos que decidieron que Camila Escribens sea considerada entre las 10 mujeres más bellas del planeta, estuvo conformado por Nadia Ferreira, Carson Kressley, Giselle Blondet, Mario Bautista, Iris Mittenaere, Janelle Commissiong, Halima Aden, Avani Gregg, Denise White, Connie Mariano y Sweta Patel.

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, ganó la corona universal. EFE/ Miguel Lemus

¿Cuál es el significado del traje de Camila Escribens?

Luego de participar de la competencia preliminar, Camila Escribens explicó que su traje típico estaba inspirada en el Tumi, “palabra quechua que significa cuchillo, era uno de los instrumentos quirúrgicos ceremoniales más utilizados para realizar las trepanaciones craneales empleadas principalmente por las civilizaciones costeras precolombinas de los Andes”.

“Estas operaciones a menudo permitían a los heridos seguir viviendo. Hoy en día se utiliza como símbolo que representa a los médicos del Perú específicamente en el departamento de neurología, también fue adoptado por el gobierno peruano como símbolo para el turismo. Dicen que si ves un Tumi colgado en una pared es símbolo de buena suerte”, añadió la Miss Perú 2023 en su plataforma.

Camila Escribens desfilando su traje típico en el Miss Universo 2023. Instagram/@ale.leones_

¿Quién diseñó el traje típico de Camila Escribens?

Humberto Cachay Pinedo, más conocido como Beto Pinedo, es un diseñador nacido con discapacidad auditiva en el pueblo de Atumplaya, en Moyobamba. Hoy tiene 35 años, cuenta con una tienda en Nueva Cajamarca y trabaja vistiendo a las reinas de belleza peruanas en concursos internacionales, siendo la última de ellas Camila Escribens.

Camila Escribens en sesiones de prueba de su traje típico. Instagram/@missperuofficial

“Me gusta todo lo que son costumbres y tradiciones peruanas. Siempre me ha gustado inspirarme en nuestra vegetación, me gustan las aves, me inspiro bastante en sus alas. Las mariposas también, me encanta la naturaleza”, acotó el diseñador sobre tu trabajo en el Miss Perú.

Beto Pinedo ha trabajado para la organización liderada por Jessica Newton desde el 2016, vistiendo a reinas como Janick Maceta, Alessia Rovegno, Romina Lozano, Maricielo Gamarra, Samantha Batallanos, Almendra Castillo, Yely Rivera, entre otras.