Guty Carrera afirma que sí envió fotos íntimas a Milett Figueroa: “Eran las hormonas, yo era ‘El Potro’”

Guty Carrera afirma que mandó fotos íntimas a Milett Figueroa. (Captura: @gutycarrera)

Fuertes declaraciones. El modelo Guty Carrera se vio confrontado con preguntas sobre una posible relación con la modelo Milett Figueroa, quien actualmente está en el centro de la atención debido a su vínculo con el famoso productor argentino Marcelo Tinelli. Frente a esta situación, en lugar de confirmar un romance pasado, Carrera admitió que lo único que le envió fueron sus fotos íntimas.

Eso sí, durante la entrevista, el también actor comentó que estos hechos ocurrieron cuando ambos estaban solteros. Explicó que no se trataba de varias imágenes en conjunto, como muchos especulan, y admitió que todo fue producto de su inmadurez en ese momento.

“(Entonces de dónde pasó todo esto... que le mandabas fotos íntimas, textos...) Pero eso fue después, tampoco eran fotos, no eran como un álbum, nosotros hablábamos, pero no salió nada de eso... no había nada turbio y esas pláticas se dieron cuando yo no estaba con ella”, dijo en un inicio el modelo para ‘Café con la Chevez’.

Milett Figueroa se pronuncia sobre declaraciones de Guty Carrera sobre su pasado. | captura/Willax

Asimismo, Guty lamentó no haber tenido una relación con la exchica reality en su momento, o haberla conocido más. “De repente las hormonas, yo era ‘El potro’, venía un poco alborotado y alterado, pero no, con ella no pasó nada, qué pena, porque ahora es la número uno de Argentina. Tinelli le dio un beso y ni yo”, acotó.

En otro contexto, Carrera habló acerca de un viaje que compartió con Milett a una residencia ubicada al sur de Lima. El exchico reality confirmó la veracidad del viaje, especificando que, aunque estuvieron presentes, no pernoctaron en el lugar. Además, la expareja de Melissa Loza detalló que un amigo les facilitó la casa para la ocasión.

“Él tenía una casa en el sur, en el 97, y le digo ‘qué hay en tu casa’. Fuimos hasta allá, cocinamos algo, yo no cocino, compramos y Ernesto me llama y me dice ‘Mi mamá está yendo a mi casa con todas mis amigas, va a hacer un fiestón’ y yo le digo ‘no te preocupes, yo ya me regreso’. Al día siguiente tenía que trabajar, agarramos el carro y nos regresamos, la dejé en su casa y me fui a mi casa. Esa fue la salida, no pasó absolutamente nada y no me va a dejar mentir este personaje”, mencionó para el medio citado.

Guty Carrera es parte de Televisa. (IG/ Guty Carrera)

Guty Carrera niega que Alejandra Baigorria haya sido su ‘amor platónico’

Por otro lado, Guty Carrera desmintió que la modelo Alejandra Baigorria fuera su ‘amor platónico’. Simplemente, reveló que su relación comenzó después de que ambos fueran vistos juntos en una cevichería, a partir de ese momento se generaron especulaciones sobre una posible relación entre ellos.

“Nunca fue mi amor platónico, decidimos salir a una cevichería y misteriosamente en esa cevichería nos sacaron la primera foto, le habrá dateado el chef. Salió esa foto y a raíz de eso ya nos empezamos a vincular. Vino un partido de Perú y yo voy a su casa con un amigo, yo salgo con la camiseta, nos esperaban abajo con la cámara y a partir de ese momento empezamos a salir mucho más seguido, en esas salidas nos fuimos conociendo, nos encontramos afinidad y terminó en una relación que duró muy poco, duró seis meses y ha sido la relación más larga de mi vida... hasta ahora no termina...”, agregó.