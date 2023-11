La costosa lista de regalos de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez para su boda: Ipad, una chimenea y más

La lista de regalos que piden a sus invitados Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de La Madrid. | América TV

La anticipada boda entre el cantante Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez ha generado expectación tras la revelación de su lista de obsequios, que incluye artículos de elevado valor económico. Magaly Medina fue quien anunció este evento, que se llevaría a cabo en el cumpleaños del hijo que la pareja tiene en común.

La figura de ATV dijo en su programa de farándula que ambos se darán el ‘Sí, acepto’ en una ceremonia pequeña y privada, el próximo sábado 25 de noviembre. Esto ya había sido también mencionado por Ethel Pozo y Janet Barboza, pero no daban fecha concreta.

“Parece que le van a hacer otro cumpleaños al niño y lo que yo imagino es que, esta es una idea que yo tengo, es que van a aprovechar la fiestecita del nieto, para que ahí nomás los papás del niño se casen”, dijo la ‘Urraca’ en su espacio televisivo.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se casan este sábado 25 de noviembre y lista de regalos fue revelada, según Magaly Medina. | Infobae Perú/Composición/Instagram

Filtran lujosa lista de regalos

Durante la edición de este jueves 23 de noviembre de ‘América Hoy’, las panelistas comentaron sobre la singularidad de la lista de regalos. En esa línea, revelaron que tuvieron acceso a este documento, llevándose más de una sorpresa.

Christian Domínguez expresó su sorpresa al descubrir que se pueden incluir artículos electrónicos, a lo que Ethel Pozo reaccionó destacando que nunca había visto algo similar.

Entre los artículos solicitados destacan un iPad Pro valorado en S/ 5299 (aproximadamente 1,450 dólares) y una chimenea ecológica de S/ 3700 (alrededor de 1011 dólares). También incluye un horno de pizza con un precio de S/ 2079 (aproximadamente 569 dólares), lo que sugiere un evento donde solo asistirán invitados de un cierto nivel socioeconómico.

La fecha de la boda de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. América TV.

Jessica Newton se pronuncia sobre la boda

La noticia de un matrimonio entre Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco fue comentada el 21 de noviembre por Janet Barboza, quien dijo que no había recibido una invitación formal, sino que le “pasaron la invitación” digitalmente.

Ante esto, Jessica Newton intervino para esclarecer que los planes próximos son en realidad para festejar el cumpleaños de su nieto. En esa línea, enfatizó que el bienestar emocional y la felicidad familiar son más importantes que cualquier ceremonia formal.

“Este fin de semana sucede algo maravilloso... mi enano, mi pollito tiene su cumpleaños. Voy a celebrar el cumpleaños de mi nieto (...) Los chicos se van a casar cuando quieran casarse... para mí Deyvis es un hijo más. Yo creo que el papel del matrimonio es algo que no te asegura que vas a tener una vida en pareja, feliz”, mencionó.

Jessica Newton niega que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se casen en los próximos días. | Composición Infobae / Willax TV / Instagram

Agregó que quiere ver a sus hijas felices, más allá de casarse o no. “Esa idea de que firmar un papel te cambia la vida y que estás feliz para siempre es algo que deberíamos hasta quitar de la cabeza de las chicas, las mujeres no necesitan casarse para ser felices”, resaltó.

Magaly Medina no ve futuro a los novios

Magaly Medina se ha convertido en una de las principales detractoras de Cassandra Sánchez y Deyvis Orozco. En una ocasión, ella aseguró que el cumbiambero no desea llevarla al altar.

“Él es el que habla, él es el que dirige, al punto que ni siquiera valora bien lo que tiene al lado porque ella dice mi esposo, pero es un hombre que te ha pedido matrimonio dos veces públicamente y que ha dicho nos casamos pronto, pronto...”, mencionó.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se casarían en el cumpleaños de su hijo, según Magaly Medina. Instagram.

Señaló que el hijo de Johnny Orozco ha perdido el interés de contraer matrimonio. “El niño ya está en el colegio, ya va a ir a la universidad y él va a seguir siguiendo pronto, pronto, no me parece. Un hombre que valora a una mujer no anda con esas tonterías”, añadió.