Ministra de la Producción anuncia regulación para la pota, ¿se cumplirá esta vez la norma?

Ministra Choquehuanca busca formalizar al sector acuicultor para captar mayores inversiones. (TVPerú)

Este 21 de noviembre, diferentes representantes del Ejecutivo, incluidos la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, realizaron una rueda de prensa en la cual cada uno expuso los avances realizados durante su gestión.

A su turno, la ministra Ana María Choquehuanca. La titular del Ministerio de la Producción (Produce) ocupó gran parte de su discurso en presentar las acciones efectuadas por su cartera en pro de unos sectores de pesca y de acuicultura respetuosos del mar y de la sostenibilidad de sus productos. Es más, la funcionaria inició su presentación indicando que su cartera “se encontraba trabajando en la regulación de diversos productos”; entre ellos, la pota.

“Señora presidenta, señor premier y señores de la prensa: En cuanto al Ministerio de la Producción y en el marco de la reactivación económica desde los sectores de la pesca y la acuicultura, nos encontramos trabajando en medidas de regulación de distintos productos hidrobiológicos como el jurel, el bonito y la pota. Además, en medio de la difícil temporada dadas las condiciones climáticas, hemos logrado iniciar la segunda temporada de anchoveta, velando por la sostenibilidad del recurso y con el monitoreo permanente del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)”, señaló la representante del Produce.

China superó al Perú como primer pescador de pota en el mundo el año pasado. (Infobae/AFP/Andina)

La regulación de la pota

No es la primera vez que Produce trabaja en una norma en defensa de la pota, que desde hace tres décadas es pescada ilegalmente por navíos chinos que se adentran en el mar nacional. En el año 2020 —que tampoco fue la primera norma respecto a la pota— se aprobó el Decreto Supremo 016-2020-PRODUCE. La norma obliga a los navíos a colocarse un GPS que registra sus últimos seis meses. Así, si un buque chino quiere arribar a puerto nacional, debe mostrar el registro que compruebe que lleva navegando dentro del marco legal; caso contrario, no ingresa. En resumen, los chinos no acataron la norma: de 800 barcos apenas cinco se colocaron el dispositivo.

Es en este punto en el que las declaraciones de la ministra cobran relevancia, pues desde fines de mayo e inicios de junio de este año los navíos chinos arriban a los puertos peruanos con total normalidad y, por supuesto, ignorando la norma. En la conferencia, sin embargo, Choquehuanca no especificó si la regulación en la que trabaja el Ministerio de la Producción tratará de afrontar el problema o será puesta en práctica únicamente con el pescador artesanal peruano, quien, según el presidente de Calamasur, Alfonso Miranda, es sancionado drásticamente por las autoridades ante la mínima falta.

Ministerio de la Producción busca un sector pesquero sostenible, competitivo y resiliente al cambio climático. (Ministerio de Cultura)

Formalización de los acuicultores

En otros asuntos menos polémicos, la ministra indicó que Produce está implementando una serie de acciones para formalizar al sector de la acuicultura. Tal cuestión, explicó, pretende mejorar el sector para así captar mayores inversiones. “Así, el Ministerio de la Producción apunta a incrementar su inversión. Queremos una acuicultura peruana competitiva, sostenible y resiliente al cambio climático”, aseveró Choquehuanca.

Por último, la ministra precisó que el volumen de desembarque a fines de septiembre del 2023 registró un aumento del 10,4 % respecto al mismo mes del año pasado. Esto debido principalmente a la extracción de productos para consumo humano como el perico, el bonito y el jurel.