Mario Hart recuerda que le fue infiel a Leslie Shaw y entiende su rencor: “Pero ya cánsate”

Mario Hart se pronunció ante los innumerables ataques que ha recibido de parte de Leslie Shaw, su expareja. La rubia no solo lo ha minimizado como cantante, sino que también ha rechazado hacer dúo con él, burlándose sobre su regreso a la música.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, fue la ácida respuesta de Leslie Shaw, quien aclaró que Mario Hart “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”.

“Yo creo que el Perú merece más que un meme. Por favor, ja,ja,ja, ya. No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’. No sé qué tenga el otro qué ofrecer. Yo creo que mejor se quede ahí, con los carros, ¿no? Al menos ahí ganó un premio que otro. Es que para ser artista tienes que tener talento”, dijo para ‘Amor y Fuego’.

La respuesta de Mario Hart

Mario Hart fue consultada al respecto en una entrevista con Katty Villalobos, Katty con Kalle. En una adelanto del espacio que se emitirá el jueves 23 de noviembre, se puede ver al esposo de Korina Rivadeneira bastante incómodo con la pregunta.

Después de un largo silencio, Mario Hart señaló que en un principio le entendía por la falta de respeto que cometió con Leslie Shaw cuando era su pareja. Sin embargo, después de tanto tiempo no entiende las razones de los ataques de la cantante de ‘Loco’.

“Mira, puedo decirte que los primeros años hasta lo entendía, porque en su momento yo cometí un error con ella, por el tema de la infidelidad. No me porté bien, cometí un error. Podía entender y aceptar ese disgusto, ese rencor, ese odio. El primer año, los primeros dos años, pero ya cánsate. Han pasado 8 años, no seas mala, lo entendía”, se puede escuchar decir al automovilista.

La entrevista completa se emitirá el jueves 23 de noviembre en el canal de YouTube Katty con Kalle, conducido por Katty Villalobos.

¿Por qué Mario Hart y Leslie Shaw terminaron su relación?

Como se recuerda, Leslie Shaw y Mario Hart tuvieron una relación en el 2015, después que el chico reality terminara con Alejandra Baigorria. Cuando se pensaba que el romance estaba viento en popa, la rubia sorprendió al anunciar que había terminado con el deportista.

Los rumores de que el chico reality le había sido infiel a Leslie Shaw no tardaron en correr como pólvora. Ante ello, el propio automovilista se pronunció y aceptó su error.

“Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo. Y no solo a ella, sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien”, dijo en su momento.

Leslie Shaw y su duro comentario a Mario Hart

Bastante fastidiada, Leslie Shaw respondió a Mario Hart por decir que la rubia lo utiliza para promocionarse. “Sí, oye, como si fuera un chibolo. Que se dedique a cuidar a sus hijos”, dijo muy enojada.

“No entiendo, dicen que ha retomado su carrera ¿Cuándo ha lanzado una canción? Que no me enteré”, acotó Leslie Shaw, resaltando que van a pasar los años y seguirá así, de “viejito”, sin lanzar ningún tema, “vistiéndose como reguetones, qué roche”.