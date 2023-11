Ethel Pozo no quería a Christian Domínguez en ‘América Hoy’ por sus infidelidades: “Luego se hizo mi amigo”

Ethel Pozo no quería a Christian Domínguez en ‘América Hoy’ por sus infidelidades: TikTok:Zagaladas.

No es un secreto para nadie que Ethel Pozo no puede tener en su entorno cercano a un hombre infiel porque vivió en carne propia como le fueron infiel a su madre Gisela Valcárcel, los hombres que prometieron amarla.

Por eso fue muy extraño, ver en el 2021, a Ethel Pozo junto a Christian Domínguez en un mismo programa como conductores de TV y luego como compañeros de trabajo en una novela, ya que el cantante de cumbia es conocido por haber sido infiel a sus parejas y comenzar de inmediato una nueva relación amorosa.

La hija de Gisela Valcárcel contó en una entrevista con el tiktoker Álvaro Zagal más conocido como ‘Zagaladas’ que efectivamente es cierto, que al inicio no se llevaba con Christian Domínguez e inclusive se opuso a su ingreso a América Hoy porque lo consideraba un hombre que no respetaba a las mujeres.

Pero luego de conocerlo a fondo, cambió su percepción de él. Ethel cree que el también actor verdaderamente ha cambiado y ahora no es un hombre fiel a su pareja, madre de su hija, Pamela Franco.

“Cuando él entra en 2021, yo me opuse. Si buscan en Twitter, yo alguna vez he tuiteado algo contra él porque tenía esa misma imagen que todos tienen, no lo conocía. Se ha portado mal con las mujeres, yo detesto a los hombres que se portan mal porque de chica he sufrido cuando mi madre ha pasado”, contó en un inicio.

Señaló que no sabía que él iba a ingresar al programa de GV Producciones, inclusive el productor Armando Tafur no se lo comentó y que cuando lo vio por primera vez en el set, se dio cuenta que iba a ser compañero de TV.

“Cuando ingreso y entró, no sabía que iba, ni mi tía Rosa, nadie en mi familia sabía y hasta mi tía me dijo: ‘¿Cómo está él en un programa que va a las mujeres?’, no entendía, no me dijo Armando que iba a entrar como conductor”, detalló.

Ethel Pozo y Christian Domínguez limaron asperezas tras incómodo momento con Pamela Franco. | Captura/América TV

Ethel Pozo a Christian Domínguez: “No queremos blanquearlo”

Ethel Pozo comentó que su percepción que tenía de Christian Domínguez cambió mucho cuando lo conoció mejor. Ahora considera que es un hombre “caballeroso y un gran papá”. “Él ha cambiado totalmente y para mí es un gran amigo, un caballero y un buen papá. Ahora es mi amigo”, dijo

El entrevistador Álvaro Zagal cuestionó a la conductora de TV y le señaló que el tener al cantante de La Gran Orquesta era una forma de reforzar de manera positiva al hombre infiel.

Al respecto, Pozo indicó que no era así y defendió el papel que hace Domínguez en su programa. Señaló que él representa al primo o el tío que le gustan las mujeres y ha tenido un pasado amoroso.

“Es el típico hombre que existe en cada familia, como el tío y primo que le han gustado las mujeres. Es un admirador de las mujeres”, indicó.

Por otro lado, señaló que en ningún momento su intención es pasar por alto los errores que cometió su compañero con sus exparejas como Vania Bludau, Karla Tarazona y Isabel Acevedo.

“Nosotros no blanqueamos a Christian y decimos este es un hombre intachable porque ahora en verdad es otra persona. Lo que necesitamos es una persona que nos diga por qué los hombres hacen eso (infidelidad)”, finalizó.

Ethel Pozo señala que el personaje que muestra el cantante de cumbia es la opinión de un hombre que tiene un pasado como los tienen las personas en sus casas. Y si no estuviera Domínguez en el espacio de televisión, no sabrían a quién consultar sobre dichos temas polémicos.