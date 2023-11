Ethel Pozo reconoce que se excedió con Christian Domínguez y liman asperezas: “No quiere este tipo de bromas”

Ethel Pozo promete que ya no molestará a Christian Domínguez con sus exparejas. | América TV

Ethel Pozo y Christian Domínguez, dos de los conductores del programa ‘América Hoy’, protagonizaron un tenso momento el último fin de semana, cuando la presentadora e hija de Gisela Valcárcel le hizo una broma al cantante sobre su expareja Isabel Acevedo. Este comentario provocó el malestar de Pamela Franco, la actual pareja del cantante de cumbia.

El altercado generó diversos comentarios en las redes sociales y en otros medios de comunicación, que cuestionaron la actitud de la figura de América Televisión y la relación entre los amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, ella misma contó posteriormente qué pasó después entre camerinos.

Acuerdan evitar bromas sobre exparejas

Luego de este episodio incómodo protagonizado por la pareja del líder de Gran Orquesta Internacional, la conductora del magazine comentó que, tras una íntima conversación con su colega, ambos acordaron que ya no se harían bromas que involucren a antiguas parejas.

Ethel Pozo y Christian Domínguez limaron asperezas tras incómodo momento con Pamela Franco. | Captura/América TV

“La relación que laboralmente entre amigos se desarrolla no es la misma que hay en casa. Por eso, ayer mi conversación con Christian es porque no nos dijiste qué pasaba”, explicó Ethel Pozo, indicando un cambio de dinámica en el trato con su colega.

El detalle de esta charla fue compartido por ella misma en el programa de televisión. Destacó que hasta antes de este diálogo, no habían percibido incomodidad por parte de Christian Domínguez respecto a las bromas del programa.

Pamela Franco enfrentó a conductoras de 'América Hoy'. Captura/América TV

“Desde ahora en adelante entiendo que él ya no quiere este tipo de bromas, pero hasta ayer todo con mi amigo y compañero estaba perfecto, y él lo disfrutó”, aseguró. Resaltó, en esa línea, que la situación era consentida por el cumbiambero durante las lecturas de pauta del programa.

¿Christian Domínguez se molestó con llamada a ‘Chabelita’?

Ethel Pozo también aclaró que Christian Domínguez no se mostró incómodo con una llamada de su expareja Isabel Acevedo en el programa matutino, hecho que pudiera haber suscitado el acuerdo de no seguir con las bromas de ese tipo.

Pamela Franco aclara que su relación va viendo en popa, pese a los programas de TV. América TV / IG

“Si algo nos molesta como ha sucedido en anteriores oportunidades a las 9 de la mañana leyendo la pauta lo decimos ‘No me siento cómodo con esto’, pero él no nos lo dijo”, añadió en su declaración, haciendo hincapié en la comunicación abierta que prevalece en el equipo del programa ‘América hoy’.

¿Qué pasó con Pamela Franco y ‘América Hoy’?

Pamela Franco confrontó en vivo a las presentadoras de ‘América Hoy’ tras acusarlas de realizar chistes con doble sentido sobre las exrelaciones de su pareja, el cantante Christian Domínguez. La situación ocurrió al aire cuando la intérprete musical visitó el set del programa, pero la discusión acabó con su salida del plató al sentir que no era escuchada.

Pamela Franco se retiró molesta del set de 'América Hoy' | América TV

Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza fueron señaladas por la mujer de generar un ambiente incómodo al tocar las anteriores relaciones de Domínguez, en especial luego de una entrevista reciente con Isabel Acevedo.

“A mí no me molesta que Christian hable con ella porque está en un programa y es difícil que maneje esa situación. Lo que a veces sí me molesta es el entorno en el que se da, el ambiente. Las bromas están de más, son con doble sentido. Yo no soy celosa, pero hay que respetar que en los dos lados ya hay otras personas”, manifestó en ‘América Espectáculos’.

Tras este intercambio, las conductoras del programa optaron por no modificar su estilo televisivo ante las quejas de Pamela Franco, lo que resultó en la retirada de la artista de la escena en directo.

Ethel Pozo y Janet Barboza piden sanción para quienes dejaron sin luz la celebración de Universitario. América TV.

Durante este enfrentamiento, que aparentemente llegó a un punto sin retorno, Janet Barboza insistió en que, si algo molestara a Domínguez, él lo hubiera expresado en privado, describiéndolo como un profesional que sabe sobre la dinámica del espectáculo. “¿Christian es un bebé? ¿No puede decir que no le gusta? Yo lo conozco como un profesional, que no se pica y que tiene una correa muy ancha, que se divierte”, resaltó.

Ethel Pozo y Brunella Horna compartieron una perspectiva similar, subrayando la amistad y el entendimiento que tienen con Domínguez y recalcando que las dinámicas del programa son conocidas y aceptadas por sus integrantes.