¿Juan Reynoso renunciará después del Perú vs Venezuela? La escueta respuesta del técnico ante crisis de resultados

El técnico de la selección peruana tuvo escueta respuesta entorno a su futuro en la Videna. (Video: FPF Play)

La selección peruana se encuentra a un día de enfrentarse ante su similar de Venezuela en un partido correspondiente a la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El Estadio Nacional de Lima será testigo de un cotejo en donde la ‘blanquirroja’ tiene la dura misión de ganar para salir del último lugar, producto de una serie de resultados negativos. Pero el juego también ha sido cuestionado con Juan Reynoso como el principal señalado. En ese sentido, el técnico fue consultado por la posibilidad de renunciar luego del choque con la ‘vinotinto’.

Por intermedio de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Videna, el entrenador respondió diversas preguntas, pero la que llamó la atención estuvo relacionada a su futuro. “Estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre del 2025, que es el final de mi contrato”, fue su escueta respuesta.

Y es que en las últimas horas se habló sobre la chance de que el ‘Cabezón’ deje su cargo pase a lo que pase en el encuentro del martes 21 de noviembre. De acuerdo con el periodista ‘Coki’ Gonzales, la decisión fue de parte de la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol tras la derrota ante Bolivia en La Paz, aunque esto se trasladó al miércoles 22.

Justamente, el DT recibió la consulta acerca de dicha reunión directiva en la estarían en contra de su continuidad. “Me genera sorpresa. Hasta ahora nadie se ha comunicado conmigo. Hace unas semanas decían que no me llevaba bien con los jugadores y eso se calmó. Ahora salen con los directivos, creo que esto siempre se va a refrendar en los hechos, más que en las palabras. Nadie me ha pedido algún acercamiento, no sé si próximamente haya una situación así”, acotó.

Según comentó el periodista, el directorio dio por hecho la salida del técnico nacional. (Video: FPF Play)

Y es que desde en las primeras cinco fechas de las Eliminatorias 2026, la selección peruana solo consiguió un punto. Se le suma el hecho de que apenas generó llegadas al arco rival y, sobre todo, disparos directos. El mal momento hizo que los hinchas, prensa y demás personajes del ámbito local se muestren en contra de Juan Reynoso.

Juan Reynoso sobre las críticas a la selección peruana

Un patrocinador de la FPF publicó un video que trajo controversia por el mensaje alusivo a “no nos quiten la ilusión”. El estratega nacional respondió al respecto. “No tengo acceso a redes sociales. Si un patrocinador menciona de cambios, el que más quiere el cambio en el fútbol peruano soy yo. Ojalá vaya por ese lado. Todos queremos un cambio que en el corto o mediano plazo genere mejores resultados y un jugador marca Perú”, dijo.

De la misma manera, el DT de 53 años habló de las cuestiones recibidas por la afición, que ya no suele asistir en masa a los banderazos. “Lo entiendo porque he sido hincha. Más que molestarnos nos motiva. Que (la relación) esté rota o no lo pensará cada quién, lo que sí he visto fueron los chicos que apoyaron en el estadio”, precisó.

Ahora, aseguró de manera rotunda que existe un pacto total con los futbolistas para salir de la delicada situación. “Veo en ellos un compromiso total. Hubiera sido muy fácil después de lo que pasó con Argentina que alguno adujera alguna molestia, pero todos quisieron estar, aceleraron sus recuperaciones”, indicó.

