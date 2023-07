Milena Zárate niega haber maltratado a los hijos de Greissy Ortega: “A esos niños los he cuidado”

Milena Zárate niega agresiones a los hijos de su hermana Greyssi Ortega. | Magaly TV La Firme.

Enfrentadas. En la última edición del 19 de julio de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina se enlazó con la colombiana Milena Zárate para que hable sobre las fuertes acusaciones que hizo su hermana Greissy Ortega sobre un presunto maltrato emocional que habría cometido la cantante con sus hijos.

Recordemos que, la modelo colombiana radicada en Estados Unidos confesó al programa de Lady Guillén que Milena habría denigrado a sus tres pequeños y hasta de haber maltratado a su pequeño con autismo. Greissy, en medio de la entrevista con la conductora de Panamericana televisión el pasado martes 18 de julio, denunció que la artista los trataba mal y a su hijo le decía ‘retrasado‘.

“Ella se metía con mi hijo el mayor, mi hijo mayor tiene autismo y para ella mi hijo no era un niño normal, era retrasado, me lo jaloneaba para que le pidiera disculpas, siempre a su hija siempre era humillándolo”.

Milena Zárate se defiende de acusaciones de su hermana Greissy Ortega. Magaly TV La Firme/ ATV

Como era de esperarse, la intérprete de ‘Endúlzame que soy café’ salió a defenderse para las cámaras de Magaly Medina de las afirmaciones de Greissy y aseguró tener todas pruebas de que los niños la quieren mucho. Para ello, Zárate compartió con la producción de Magaly TV La Firme un video donde demuestra la gran relación que tenía con los pequeños. La grabación data del 2022 y era en el día de su cumpleaños.

“Yo he puesto en conocimiento el estado en que han estado acá (en Perú) y que seguramente estarán allá (en Estados Unidos). Yo le facilité un video a tu producción del día de mi cumpleaños, que fue el 23 de octubre del año pasado... ahí se demuestra que tenía comunicación con ella y sus hijos”, dijo la colombiana.

“En la vida le he puesto una mano a mi sobrino porque yo no soy atrevida. A esos niños los he cuidado con mucho cariño cuando he tenido la oportunidad. Prueba de ello es la manera en que esos niños me hablan en el video”, aseveró.

Magaly Medina arremete a Greissy Ortega. Magaly TV La Firme/ ATV

Milena Zárate clama por ayuda al MIMP para los hijos de Greissy Ortega

Hace unos días, Milena Zárate confesó para Magaly TV La Firme que su preocupación va más por los hijos de su hermana Greissy Ortega, quien aseguró que necesitarían apoyo psicológico. Ante ello, la cantante solicitó la ayuda al Ministerio de la Mujer para que los pequeños pasarán por pericia tras presenciar el presunto maltrato familiar por parte de Ítalo Villaseca contra su madre.

“Voy a pedir al Ministerio de la Mujer que se preocupen por esas criaturas y que reciban exámenes psicológicos porque yo estoy segura de que esos niños emocionalmente no están bien”, dijo aquella vez la colombiana para Magaly Medina. Según Milena, presenció cuando los niños estaban en supuesto descuido por parte de su hermana Greissy y que ahora sería lo mismo cuando regresen a Perú. “Los niños en manos de ella (de Greissy Ortega) es un peligro porque es una mujer que no los cuida. Cuando ella estaba acá (en Perú), ella estaba pegada al celular y pendiente de lo que hacía su pareja en Estados Unidos”, agregó.

Como se recuerda, en ese momento Ortega estaba dispuesta a regresar a Perú tras denunciar a su esposo por maltrato físico y psicológico. Ella solicitó ayuda a Magaly Medina para sus pasajes de regreso, pero una vez que lo consiguió, la modelo se arrepintió y no tomó el vuelo.