Canciller informa que Boluarte tuvo siete reuniones “sin precedentes” en EE.UU. y responde por qué la criticó en el pasado

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, informó este domingo que la presidenta Dina Boluarte sostuvo siete reuniones bilaterales con otros jefes de Estado durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolló en San Francisco (Estados Unidos) la semana pasada.

El canciller puso énfasis en el encuentro sostenido entre la mandataria y el jefe del régimen chino, Xi Jinping; así como el que mantuvo él, de manera privada, con el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Es un récord histórico [...] No tienen precedentes y cada una tuvo una agenda específica, donde lo común era invitar al país a invertir el Perú, y explicar las garantías constitucionales y legales respecto a la promoción y el tratamiento de inversiones extranjeras”, señaló en una entrevista difundida en Cuarto Poder.

González Olaechea detalló que la mandataria invitó a Xi Jinping a la cumbre de 2024 que se desarrollará en Perú y también a una “próxima” visita oficial, ya que China “es un socio estratégico comercial” de Lima.

“En estas reuniones se ha hecho énfasis y se ha precisado cuáles son los sectores, de acuerdo al perfil de los países con los cuales nos hemos encontrado, en los que tenemos mayores oportunidades y necesidades [...] Hemos encaminado acuerdos que se van a suscribir a partir del próximo año, dependiendo de los tiempos de cada país”, continuó.

Agregó que, aunque APEC es un foro económico, no puede distanciarse de lo político ni social. “Ha habido oportunidades en estos encuentros para enfatizar las necesidades, por ejemplo, de cooperación técnica. Se ha tratado específicamente temas de narcotráfico, delincuencia y seguridad. En esas reuniones ha habido compromiso de evaluar las propuestas peruanas”, aseguró.

El ministro también refirió que, durante su cita de alto nivel con Blinken, le planteó que revise el plan de Perú sobre el crimen organizado. “Sabiendo que el plan de Colombia no había llegado a las expectativas, le dije por qué no nos ofrece una oportunidad, porque el Perú necesita satélites, en equipamiento, porque la mitad del mapa de delitos son transfonterizos”, mencionó.

Boluarte se reunió en la cumbre con sus homólogos de China, Filipinas, Vietnam, Singapur, Corea del Sur y con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).Y el viernes recibió la Presidencia pro tempore del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará en 2024 en las ciudades de Lima, Cuzco, Arequipa, Ucayali y Trujillo.

La presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

Durante la finalización de la cumbre APEC celebrada en San Francisco, Biden cedió el testigo del liderazgo del foro a la jefa de Estado peruana, Dina Boluarte, con unas breves palabras en las que dijo estar “deseoso” de que la próxima reunión se desarrolle en la nación latinoamericana. Boluarte respondió que su país asume “esta responsabilidad con mucha seriedad, pero también con el gran cariño que los peruanos tenemos en el corazón”.

“Es la tercera vez que Perú recibe APEC y es un enorme récord, es un privilegio”, consideró el canciller, que más adelante respondió por las críticas que en el pasado lanzó contra la mandataria.

“Una cosa es la opinión de un ciudadano y otra la del canciller de la República. Si un gobierno de sucesión constitucional, en un momento de grandes necesidades, me ofrece la oportunidad de servir, no puedo [decir que no]. Además, el Gobierno sabía perfectamente a quién convocaba, porque fue el premier que me contactó”, señaló.

“Le dije: yo he hecho críticas, si me ofrecen la oportunidad [se están] arriesgando que puedan salir preguntas como estas. Evidentemente, hay un costo y un riesgo que he asumido”, zanjó.