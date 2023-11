Dina Boluarte sostuvo reunión bilateral con el jefe del régimen chino, Xi Jinping

Dina Boluarte se reúne con el jefe del régimen chino, Xi Jingping. Canal N

La presidenta Dina Boluarte sostuvo este jueves una reunión bilateral con el jefe del régimen chino, Xi Jinping, quien previamente se sentó frente a uno de los críticos más tenaces del Gobierno peruano, el mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Se trata del segundo encuentro privado en el que participa Boluarte en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en San Francisco (California, EE.UU.).

En esta jornada, la jefa de Estado ya se ha encontrado con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, mientras que su despacho ha anunciado otras citas con los presidentes Yoon Suk-Yeol (Corea) y Joko Widodo (Indonesia).

Según imágenes difundidas por TV Perú, Boluarte estuvo acompañada, entre otros representantes peruanos, por el canciller Javier González Olaechea, quien juró la semana pasada en reemplazo de Ana Gervasi.

Durante su intervención, la lideresa expresó su interés para “optimizar” el Tratado de Libre Comercio que Perú y China, principal socio comercial del país, suscribieron el 28 de abril de 2009.

De igual modo, pidió al régimen que agilice los procesos de control sanitario para el ingreso de determinados productos nacionales. Boluarte se encuentra en San Francisco para recibir, de manos de Joe Biden, el testigo de la presidencia pro tempore de la APEC, que Perú ejercerá en 2024.

Según sus declaraciones, el país promoverá “la corresponsabilidad en las tareas domésticas, el acceso de las mujeres a las tecnologías y la comunicación, la inclusión financiera y la prevención de la violencia marcada en género, así como el impacto diferenciado del cambio climático”.

“Perú organizará, por primera vez en APEC, una reunión conjunta de ministros de Comercio y de la Mujer a fin de identificar acciones que contribuyan a una mayor participación femenina y de las empresas lideradas por mujeres en los mercados internacionales y las cadenas globales de valor”, dijo por la mañana, durante una reunión de líderes empresariales.

Se trata del quinto viaje al extranjero de la mandataria en menos de un año. El anterior, a Washington, ocasionó un huracán dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y acabó rodeado de críticas, ya que prometió una reunión bilateral con Biden, pero la cita nunca fue confirmada y un criticado comunicado de la Cancillería peruana aclaraba que, por falta de tiempo, no se había podido realizar.

El caso desató una ola de críticas que desembocaron en la renuncia de Gervasi y del embajador de Perú en EE.UU. Al día siguiente juró como canciller González Olaechea, quien se ha mostrado abiertamente en contra del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país.

El foro de San Francisco puede ser escenario de uno de los cara a cara más tensos, ya que Boluarte ha coincidido por primera vez con AMLO, quien la ha llamado “usurpadora” y “espuria” tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo.

La oposición de López Obrador ha sido tal, que durante meses se negó a traspasar el mando de la Alianza del Pacífico y ha adelantado que no se dejará fotografiar junto con su homóloga. “Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú”, expresó en su rueda de prensa matutina.

La participación de López Obrador en APEC representa apenas su séptimo viaje al exterior tras casi cinco años de mandato, durante el que ha visitado EE.UU. cuatro veces, una gira por Centroamérica y Cuba una vez, y otra por Suramérica, que incluyó Chile y Colombia en septiembre.