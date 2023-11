Excolaboradora de Dina Boluarte responde por audio con Nicanor Boluarte: “Él habla, yo no le pregunto”

Maritza Sánchez, excolaboradora de Dina Boluarte, habla sobre los audios con Nicanor Boluarte. ATV

Nuevos audios revelados del hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, y Maritza Sánchez, responde las injerencias que tendría el familiar en el gobierno de Pedro Castillo, a pesar de no ocupar ningún cargo público. Ante ello, la excolaboradora decidió contar detalles de su cercanía y cómo se filtró el audio.

La profesora señala que ella nunca le hace preguntas a Boluarte, sino que solo comenzó a mencionar lo que estaría realizando para evitar la censura del exministro Carlos Gallardo y conseguir el apoyo de las bancadas.

“[Los] que deslizan que yo a propósito sacaba, no es así, él habla. Yo solo escucho, habla de las bancadas, de la permanencia, pero a mí quien me convoca es el ministro Gallardo. No me convoca ni la vicepresidenta [Dina Boluarte] ni el presidente [Pedro Castillo]”, expresó a Al Estilo Juliana.

Sánchez refiere que la comunicación con el hermano de la ahora presidenta se debe porque han trabajado juntos en el 2011 y 2012. Es así como le comunica que sería la encargada de acompañarla durante la campaña electoral de Perú Libre.

Maritza Sánchez confirmó la veracidad del audio con Nicanor Boluarte.

“Yo pienso que no le correspondía, pero tampoco yo puedo creerle que sí él decía eso, ¿cómo podría corroborar? [...] E inclusive decía cosas que eran innecesarias”, señaló.

Sánchez precisó que puede dar una investigación o una explicación. “Opino que ahí hay algo que investigar, averiguar y aclarar. [...] Es evidente que van unos funcionarios y después suceden algunos trámites”.

Maritza Sánchez, excolaboradora de Dina Boluarte, habla sobre los audios con Nicanor Boluarte| Composición Infobae (GEC)

El citado medio reveló que Víctor Torres, Edwin Ugarte y Graciela Chagua aparecen en una fotografía con Nicanor, quienes ganaron contratos con el Estado peruano. Torres obtuvo hasta cuatro licitaciones en Midis.

Más temprano, a RPP Noticias reconoció que grabó el audio, pero que era para que lo utilice a su favor y no la acusen que pide coimas. “No es que esté grabando al otro, me estoy grabando a mí, porque en caso de que alguno que quisiera ser proveedor recibe un rechazo no pudiera decir ‘Maritza me pidió coima’“, mencionó.

El hermano de la jefa de Estado no solo se le ha involucrado en estos temas, sino también que el viceministro de Justicia fue su abogado cuando era asesor del Midis, ministerio que era liderado por Dina Boluarte. Además, investigación fue archivada en el Poder Judicial de Lima Norte.

En otro momento, manifestó que el 27 de julio alguien les durmió a toda su familia para que se llevaran “información valiosa” que tenía y calificó que no era un robo común, sino que la “tuvieron dormida y vulnerable”.