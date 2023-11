Exasesora de Dina Boluarte reconoce que grabó conversación con el hermano de la presidenta y denuncia que “la durmieron” para robarle el audio

Exasesora de Dina Boluarte reconoce que grabó conversación con hermano de la presidenta y denuncia que la durmieron para robarle el audio

La profesora Maritza Sánchez confirmó hoy la veracidad del audio difundido ayer por el portal Epicentro TV, donde se da cuenta de una reunión que sostuvo con el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, con quien coordinaba acciones con bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso para evitar la censura del exministro de Educación, Carlos Gallardo, durante la gestión del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

“El audio es auténtico. Sí, señor”, dijo en declaraciones a RPP Noticias. Seguidamente, Sánchez enfatizó que en la conversación con Nicanor Boluarte no se escucha actos de corrupción que se iban a cometer. “El audio en sí no contiene ilícitos, sino intercambios entre opiniones y una perspectiva de lo que podría ser la gestión en la dirección de Lima y el Ministerio de Educación”, agregó.

La docente reconoció que grabó al hermano de la mandataria, pero no con el fin de que el contenido del encuentro que tuvieron se filtrara a la prensa. Por el contrario, se justificó al mencionar que evitaba que la involucren en algún acto irregular que se diera en el Ejecutivo.

“Seguía recomendaciones de otro funcionario, porque tuvimos la infeliz situación de que el ministro Gallardo se reune con el sindicato, luego el sindicato sale a declarar a la prensa (...) y no había ninguna evidencia. Era la palabra del sindicato contra la del ministro. Eso ya no podía ocurrir”, refirió.

“No es que esté grabando al otro, me estoy grabando a mí, porque en caso de que alguno que quisiera ser proveedor recibe un rechazo no pudiera decir ‘Maritza me pidió coima’, porque yo estoy acá diciendo que no puedes ser proveedor porque requiere de un concurso”, acotó Maritza Sánchez. Solicitó que se indague sobre Lorenzo Ovidio Mendoza Motta, quien es mencionado por Nicanor Boluarte en el audio.

“Alguna persona que él menciona estaba de director en el MIDIS y esa persona podría venir de director al Ministerio de Educación. Hay que verificar si esa persona está ejerciendo cargos dentro del Gobierno desde el 7 de diciembre y podrá ver un viso sobre la influencia que puede haber habido o no (...). Lorenzo Ovidio Mendoza Mota. Esa es la persona”, refirió.

Teme por su vida

De otro lado, la profesora aseguró que teme por su vida y la de sus familiares porque sufrió un extraño robo en su casa hace meses.

“El 27 de julio nos durmieron a mi familia y mi. Se llevaron información estando muchas cosas valiosas al costado. No se las llevaron. No fue un robo común. Se robaron información, pero a mi me tuvieron dormida y vulnerable”, refirió.

Sánchez mencionó que es la única testigo viva que podría esclarecer cómo fue el manejo de dinero en la campaña de la presidenta Dina Boluarte cuando acompañaba a Pedro Castillo en su plancha para las elecciones del 2021 debido a que Marcela Saldarriaga, la otra colaboradora clave, falleció el 3 de agosto pasado por una lamentable enfermedad.

Investigado

Esta nueva revelación en torno a Nicanor Boluarte podría ser un nuevo elemento que la Fiscalía de la Nación podría considerar en la investigación preliminar que se le abrió la semana pasada por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias. Esto se dio a raíz de la polémica reunión que tuvo en su casa de San Borja con el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, quien luego logró 20 millones de soles para obras en su comuna.

Boluarte está citado para que acuda el 21 de noviembre a la sede del Ministerio Público. En paralelo, la Comisión de Fiscalización solicitará facultades con el fin de abrir una indagación que esclarezca su participación en el actual gobierno.