Carolina Braedt denuncia que le hackearon el número de celular y contó todo lo que quisieron hacer con sus cuentas

Carolina Braedt es una de las figuras más mediáticas del medio, que vuelve a hacer noticia al denunciar que fue víctima de un ciberataque. Hace poco la vimos en El Gran Chef Famosos, sin embargo, no se quedó por mucho tiempo. Después de esta corta experiencia en televisión, la joven continuó con sus proyectos. Esta vez, salió al frente para alertar a sus seguidores de los hackers.

Te puede interesar: La cotidianidad de la familia Soto Quispe en un minuto en TikTok: cómo es la vida de una pareja joven en las redes sociales

Según contó la joven, la historia empezó cuando atendió una de tantas llamadas desconocidas. Pese a que no quería hacerlo, lo hizo solo para exigir que ya no la vuelvan a llamar. Carolina indicó que le llamó mucho la atención de que la operadora fuera insistente y le preguntara si ella era la titular.

Ella solo pidió y hasta gritó que no la llamaran más. Lo que nunca imaginó es lo que vendría después. “Al día siguiente me despierto y ya no tenía señal, no tenía servicio, no tenía nada”, indicó en un video. Aunque le pareció raro, siguió con su rutina y se fue a hacer ejercicios, esperando que todo se solucionara con las horas.

Carolina Braedt hace denuncia pública, le hackearon su número de celular. Tiktok

“Regreso a mi casa, y me había hackeado WhatsApp, de mi computadora, de mi celular, me estaban tratando de hackear mi Instagram, todos mis correos, mi Facebook también. Como todo era con clave de recuperación a mi número, yo ya no tenía ingreso. Todo estaba vacío, era inexistente”, explicó en cuenta de Tiktok.

Desesperada, Carolina Braedt detalló que fue a todas las empresas telefónicas para saber quién tenía su número. Al hallarlo, pudo detener el ciberataque. Lo que explicó la influencer es que no entiende cómo ocurrió el hackeo, pero que necesitaba contarlo para que todos tengan cuidado. La persona que le atendió le alertó que ha habido muchas quejas similares.

¿Cómo logró fama mediática Carolina Braedt?

Pese a ser muy popular en las redes sociales, la influencer logró fama en televisión después que su vida íntima se viera expuesta. Su separación con Bruno Vega logró gran revuelo entre sus seguidores, quienes convirtieron en tendencia los nombre de la pareja, e hicieron que los medios masivos voltearán a mirarlos.

Te puede interesar: TikTok: el ceviche peruano conquista a los turistas en las calles de Madrid y las redes enloquecen

El culebrón continuó cuando se especuló una relación amorosa entre Carolina Braedt y el empresario francés Anders Partouche. Muchos usuarios la criticaron duramente, indicando que el europeo había sido la manzana de la discordia entre la pareja. No pasó mucho tiempo para que la influencer confirmara su romance.

Carolina Braedt anunció su separación con Bruno Vega y luego confirmó su relación con Anders Partouche. (Instagram)

Luego de un tiempo, nuevamente saltaron a las portadas cuando Anders Partouche acusó a Bruno Vega de querer apoderarse de las empresas de Carolina. Recordemos que ellos, como pareja en ese entonces, tenían varios negocios juntos.

“Robó y vació las cuentas de Carolina, sacando más de 500 mil soles cuando se separaron. También robó relojes y objetos de valor de su casa y vació la caja fuerte. Se apropió de Rutina Café y registró la marca a su nombre. Se paga a sí mismo 40 mil soles mensuales por regalías del negocio. También dejó de pagarle a Carolina las regalías que le corresponden, subió su propio salario e impide el acceso de Carolina a los locales y a las cuentas de la empresa”, fueron las fuertes acusaciones del empresario francés contra el modelo peruano.

Carolina Braedt y Bruno Vega inician batalla legal por sus negocios después de separarse. Composición Infobae Perú

Tiempo después, la influencer contó que finalmente su exesposo y ella pudieron llegar a un acuerdo. “¿Ya vas a firmar el divorcio?”, preguntó la reportera de Magaly Medina a Carolina Braedt. “Ya casi ya casi, ya estamos en toda la negociación y todo muy bien en verdad. Hemos logrado llegar a un buen acuerdo para ambas partes, yo creo que esta semana o la próxima estamos terminando de firmarlo todo“, contó la empresaria.