Beca 18: más de 38.000 postulantes rendirán examen de preselección de Pronabec

(Andina)

El próximo domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el Examen Nacional de Preselección (ENP) correspondiente a la convocatoria 2024 del concurso Beca 18, organizado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación.

38,672 aspirantes participarán en la evaluación que se llevará a cabo en más de 90 centros de evaluación distribuidos en todas las regiones del país.

La prueba tiene como objetivo medir de manera uniforme las competencias matemáticas y de comprensión lectora de los postulantes al concurso Beca 18. El objetivo es fortalecer el proceso de selección de los futuros becarios.

El acceso a los lugares de evaluación comenzará a las 7:30 a.m., y la prueba tendrá una duración de dos horas, desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

El director de la Oficina de Becas, Ronald Coronado, estará presente en el desarrollo del ENP para verificar que la evaluación se realice de manera correcta.

Crédito Talento

El Crédito Talento en su edición 2023, ya concluyó. Se trata de un apoyo económico destinado a jóvenes con un destacado desempeño académico y recursos económicos limitados, que no lograron acceder a la Beca 18.

Durante el año pasado, se orientó exclusivamente a estudiantes universitarios. Sin embargo, es posible que en su próxima convocatoria, en el 2024, las condiciones y requisitos experimenten modificaciones.

Rolando Bardález Ruiz, director de la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, explicó que estos proyectos pueden ofrecer más beneficios y su alcance a un público más extenso y diverso. Así lo comunicó el representante de Pronabec en entrevista con El Comercio.

Conoce un poco más acerca de Pronabec, entidad que trabaja para generar oportunidades para los estudiantes. Video: YouTube Pronabec

“En el momento que el estudiante postule al crédito talento, éste puede solicitar el pago de la matrícula, materiales de estudios, la movilidad local, la alimentación, es decir, todos los beneficios que otorga el financiamiento. Una vez que haya adjudicado el crédito, éste se formaliza mediante la suscripción de un contrato y un pagaré, el cual es el mecanismo con el que nosotros garantizamos la devolución del crédito”, explicó la autoridad.

Cabe resaltar que los beneficiarios deben devolver el dinero del Crédito Talento cuando su carrera concluya. Existe un periodo de gracia otorgado por Pronabec.

“El período de amortización es de hasta 10 años pero excepcionalmente se puede pedir un año de período de gracia porque sabemos lo difícil que es insertarse al mercado laboral inmediatamente concluida la carrera. Pasado este tiempo, ya se empieza a pagar la deuda”, aclaró Bardález.

¿Qué cubre el Crédito Talento de Pronabec?

Los beneficiarios del programa Crédito Talento, de Pronabec, acceden a financiamiento para cubrir distintas necesidades como las siguientes:

Matrícula.

Pensión de estudios.

Materiales de estudios

Gastos obligatorios para la obtención del grado, título o su equivalente según la normatividad de las IES. Cabe resaltar que no se financian los costos no académicos de (alimentación, alojamiento, movilidad local y adquisición de materiales de estudios).

Movilidad local durante el tiempo que duren los estudios.

Alimentación durante el tiempo que duren sus estudios.

Alojamiento cuando corresponda y solo durante el tiempo que duren sus estudios.

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza. Se otorgará solo una vez durante el periodo de estudios.

Bardález informó que en la actualidad, Pronabec está desarrollando dos modalidades adicionales de créditos educativos con el objetivo de favorecer a un amplio grupo de estudiantes, sin requerir necesariamente que estén asociados a la Beca 18.

“Venimos trabajando en el desarrollo de dos nuevos créditos. Y si todo marcha bien, los estaríamos lanzando el próximo año a la par del Crédito Talento. En cuanto a la población objetiva, esta ya no sería la de alto rendimiento académico y bajos recursos económicos que caracteriza a los de la Beca 18 sino los de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos, pero de manera más general, sin los limitantes de la Beca 18″, explicó.