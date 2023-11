Hermano de Dina Boluarte se reunía con congresistas de AP y APP para evitar censura de exministro de Educación de Pedro Castillo

El hermano de la presidenta Boluarte visitó el MIDIS sin registrarse.

El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, aseguró que él se reunía con congresistas de Acción Popular y Alianza para el Progreso, con el fin de evitar que censuren al exministro de Educación del gobierno de Pedro Castillo, Carlos Gallardo.

El medio de comunicación Epicentro Tv reveló un audio en el que se escucha a Nicanor Boluarte contándole este hecho a la profesora Maritza Sánchez Perales, quien fue asesora de la campaña de Dina Boluarte y luego fue designada como directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

Como se sabe, actualmente Sánchez es testigo en la investigación que el Ministerio Público realiza sobre los presuntos aportes ilícitos que Dina Boluarte recibió durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2021.

El audio de la conversación entre Nicanor Boluarte y Maritza Sánchez fue registrado cuatro meses después de la toma de mando del expresidente, exactamente el 26 de noviembre de 2021.

En él también se escucha que el hermano de la actual mandataria le propone a Maritza Sánchez que ella continúe a cargo de la DRELM, si es que la censura contra Gallardo se concreta. Le aseguró que Dina Boluarte, quien en ese entonces era vicepresidenta, tenía conocimiento de esta sugerencia.

La presidenta Dina Boluarte participó en un evento con los comités de Vaso de Leche de Lima y Callao. | TV Perú

Sánchez aseguró que Víctor Torres Merino, hombre de confianza de Nicanor Boluarte, ya le había comentado de esta propuesta.

Según la declaración de Maritza Sánchez a Epicentro Tv, ella cree que tanto Dina Boluarte, como su hermano Nicanor y Víctor Torres venían pensando cómo asegurar que ella no se retire de su cargo.

Reuniones con bancadas de AP y APP

En la conversación, Nicanor Boluarte le comenta a Sánchez que “hay que seguir trabajando con las bancadas para defender al ministro”, tal como se lee en la siguiente transcripción:

Maritza Sánchez: No, porque a mí sí me da pena, pues, o sea, que me diga que “lo sacan al ministro pero tú te quedan”. Y le digo: “no, pero yo me voy a ir con el ministro, porque el ministro me trajo y yo me voy a ir con él”.

Nicanor Boluarte: Pero espero que no. Hay que seguir trabajando con las bancadas para defender al ministro, porque algunas bancadas escuchan. Pero depende de cómo se presente el ministro.

Maritza Sánchez: También.

Nicanor Boluarte: Cuando uno ha estado con las bancadas, dicen: “depende cómo se presenta el ministro, qué es lo que nos dice el ministro, nosotros no somos locos para censurar a todos”.

Respecto a la forma en la que planeaba convencer a las bancadas de no censurar al exministro de Educación, Nicanor Boluarte le explica a Maritza Sánchez que contar la trayectoria de Carlos Gallardo a los congresistas era la forma indicada.

Testigo contra la mandataria fue víctima de robo. | Infobae Perú / Camila Calderón

Hizo énfasis en que tendría buenos resultados mencionarles que Gallardo había liderado el movimiento democrático magisterial, opositor al Sutep nacional, controlado por Patria Roja.

Nicanor Boluarte: Claro. Entonces, ahora que estás en la gestión, lo mejor que podemos hacer, la mejor gestión posible para… Con tus directores de UGEL tienes que articular eso, articular una buena gestión. En el caso de… que saque su perfil democrático. ¿Quién lideró el movimiento democrático magisterial? Dicen “Conare, Conare”. Y nadie le saca toda su trayectoria de que él lideró el movimiento democrático. Y algunos que he hablado, con la gente de César Acuña, algunos amigos de Acción Popular, les explico, les explico todo eso y me dicen “no sabemos eso, no sabemos”.

Nicanor Boluarte: Hay que seguir trabajando con las bancadas para defender al ministro, porque algunas bancadas escuchan, pero, depende cómo se presenta el ministro.

Maritza Sánchez: También.

Nicanor Boluarte: Porque, cuando hemos estado conversando con las bancadas, nos dicen: “depende cómo se presente el ministro, qué es lo que nos dice el ministro, nosotros no somos locos para censurar en este momento”.

En la misma charla, el hermano de Dina Boluarte se refiere a Pedro Castillo como un profesor sano, de origen popular, y promete defenderlo de los movimientos del Congreso, que buscaban perjudicar su gobierno.

Cabe resaltar que Maritza Sánchez reconoció esta conversación y que Nicanor Boluarte no ha dado ninguna respuesta al respecto, a pesar de que el medio mencionado intentó comunicarse con él por distintas vías.